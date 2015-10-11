کاهش ۸ درصدی واردات از مرزهای زمینی و آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز مداح با اشاره به کاهش ۸ درصدی واردات به کشور در ۶ ماهه امسال، گفت: از مجموع كالاهای صادر شده، میزان ۳ میلیون و ۳۰۲ هزار تن كالا از طریق مرزهای جادهای از كشور خارج ومیزان ۷۴۶ هزارتن كالا از طریق مرزهای جادهای به كشور وارد شده است كه میزان صادرات ۲ . ۴ درصد و میزان واردات ۳.۸ درصد افزایش داشته است.
فرامرز مداح با اشاره به این كه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده ۹ درصد، و سهم دریا ۹۱ درصد میباشد، اظهار داشت: از میان مرزهای جادهای كشور، مرز بازرگان با سهم ۵۹ درصدی فعالترین مرز در زمینه واردات كالا به كشور به شمار میرود. پس از آن مرزهای آستارا و میرجاوه با ۱۶ و ۱۱ درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: عملكرد مرزهای جادهای در زمینه صادرات كالا از كشور نشان میدهد در ۶ ماهه نخست سال ۹۴، مرز بازرگان با ۲۰ درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای دوغارون با ۱۲ درصد و آستارا با ۷درصد قرار دارند.
مدیركل دفتر فنآوری اطلاعات و ارتباطات با بیان این كه سهم كامیونهای ایرانی در صادرات كالا۱ ۶ درصد و در جابهجایی واردات كالا ۴۰ درصد بوده است، افزود: از مجموع كالاهای صادر شده بیشترین میزان به كشورهای افغانستان و تركیه و از مجموع كالاهای وارد شده بیشترین میزان از كشورهای تركیه و آذربایجان بوده است.
وی با اشاره به این كه طی مدت مذكور، ۱۵۷ هزار نفر مسافر توسط ۱۹ هزار دستگاه وسیلهنقلیه مسافری وارد كشور شدند، افزود: در جابهجایی این مسافران سهم اتوبوس ۴۰ درصد، مینیبوس ۱۰ درصد و سواری ۵۰ درصد است.
همچنین تعداد ۱۹۸ هزار نفر توسط ۲۴ هزار دستگاه وسیلهنقلیه مسافری از كشور خارج شدند كه سهم اتوبوس ۴۱ درصد، مینیبوس ۶ درصد و سواری ۵۳درصد بوده است. مداح درخصوص آمار تردد وسایلنقلیه مسافری در مرزهای كشور گفت: در مدت مذكور، بیشترین تردد وسایلنقلیه مسافری در مرزهای دوغارون با ۳۲ درصد و بیلهسوار با ۱۶ درصد بوده است.
وی خاطرنشان كرد: از مجموع مسافران وارد شده به كشور ۷۴ هزار نفر مسافر خارجی و ۸۳ هزار نفر مسافر ایرانی بوده و از مجموع مسافران خارج شده از كشور ۸۷ هزار نفر مسافر خارجی و ۱۱۱ هزار نفر مسافر ایرانی از مرزهای جادهای كشور خارج شدند.
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