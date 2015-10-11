محموله ۳ ميلياردی سيگار قاچاق در شهرستان کنگاور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسين براری اظهارداشت: در پی اخبار واصله مبنی بر افزايش توزيع سيگار قاچاق در سطح شهرستان، بررسی و پيگيری موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: در راستای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالاهای ممنوعه و دخانی، ماموران اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهی با دايرکردن ايست و بازرسی در سه راه «شهيد زنگنه» شهرستان کنگاور، ضمن کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه کاميون بنز مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی تصريح کرد: در بازرسی از خوردو، ۲ ميليون نخ سيگار خارجی قاچاق به ارزش ۳ ميليارد ريال کشف شد.

سرهنگ براری گفت: راننده خودرو دستگير و پس از تشکيل پرونده به همراه کالاهاي مکشوفه تحويل مرجع قضائی شدند.

وی بيان کرد: هدف از مبارزه با قاچاق، احقاق حقوق مردم است و مأموران انتظامی اين شهرستان تمام توان خود را به کار می گيرند تا از ورود هر گونه کالاي قاچاق و مواد مخدر به شهرستان جلوگيری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور در پایان برخورد با قانون شکنان را از اولويت‌های مهم پليس عنوان کرد.