  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور:

محموله ۳ ميلياردی سيگار قاچاق در شهرستان کنگاور کشف شد

محموله ۳ ميلياردی سيگار قاچاق در شهرستان کنگاور کشف شد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور گفت: محموله سيگار خارجی قاچاق به ارزش سه ميليارد ریال از سوی پليس این شهرستان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسين براری اظهارداشت: در پی اخبار واصله مبنی بر افزايش توزيع سيگار قاچاق در سطح شهرستان، بررسی و پيگيری موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت.

 وی افزود: در راستای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالاهای ممنوعه و دخانی، ماموران اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهی با دايرکردن ايست و بازرسی در سه راه «شهيد زنگنه» شهرستان کنگاور، ضمن کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه کاميون بنز مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی تصريح کرد: در بازرسی از خوردو، ۲ ميليون نخ سيگار خارجی قاچاق به ارزش ۳ ميليارد ريال کشف شد.

سرهنگ براری گفت: راننده خودرو دستگير و پس از تشکيل پرونده به همراه کالاهاي مکشوفه تحويل مرجع قضائی شدند.

وی بيان کرد: هدف از مبارزه با قاچاق، احقاق حقوق مردم است و مأموران انتظامی اين شهرستان تمام توان خود را به کار می گيرند تا از ورود هر گونه کالاي قاچاق و مواد مخدر به شهرستان جلوگيری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور در پایان برخورد با قانون شکنان را از اولويت‌های مهم پليس عنوان کرد.

کد مطلب 2937731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها