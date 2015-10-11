رونمایی از سند رشد کودکان/ غذای گرم برای ۲۰۰ هزار کودک نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه اولین همایش ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک جهشی به سوی عدالت اجتماعی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت دوران کودکی افزود: دوران کودکی حساس ترین دورانی است که در رشد و تکامل کودک اثرگذاری بالایی دارد و هر چه سرمایه گذاری در این سنین انجام شود تاثیر همه جانبه ای بر رشد عاطفی، اجتماعی و مهارت آموزی کودک در بزرگسالی خواهد داشت و در این صورت می توانیم شاهد جامعه ای توانمند، کارآمد و پویا در آینده باشیم.

وی گفت: سازمان بهزیستی با رویکرد اجتماع محور برنامه ریزی در راستای رشد و تکامل همه جانبه کودکان انجام داده به طوری که در مناطق محروم شرایطی را فراهم کرده که کودکانی که آرزوی ثبت نام در مهد را داشتند بتوانند به مهد کودک رفته و از یک وعده غذای گرم در روستامهدها بهره مند شوند.

رئیس سازمان بهزیستی از ارائه یک وعده غذایی گرم میان ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار کودک نیازمند خبر داد و گفت: همچنین کمک به تامین شهریه مهدهای کودک نیز از دیگر اقداماتی است که از سوی بهزیستی انجام می شود.

بندپی تاکید کرد: به دنبال آموزش هایی هستیم که باعث مهارت آموزی و در راستای رشد همه جانبه کودکان باشد.

به گفته وی، برای سوءتغذیه کودکان نیازمند جمع آوری آمار و رسیدگی بهتر در راستای رفع مشکل سوءتغذیه و تدوین سیاست های رفاهی، حمایتی و اجتماعی هستیم که در این خصوص نیز اقدامات لازم انجام می شود.

رئیس سازمان بهزیستی از تکمیل و رونمایی سند رشد و تکامل یکپارچه کودکان زیر ۸ سال خبر داد و گفت: تدوین نهایی این سند نهایی شده و آماده رونمایی آن هستیم که البته آموزش و پرورش در مورد اینکه دبیرخانه آن در کدام سازمان باشد نقطه نظراتی دارد که با رایزنی در حال انجام آن هستیم.

بندپی گفت: مهمترین خسارت از دست دادن زمان است بر همین اساس سعی می کنیم هرچه سریعتر نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: در بودجه سال ۹۵ و همچنین برنامه ششم توسعه باید نسبت به بنابخشیدن به سند رشد و تکامل کودکان اقدام نماییم.