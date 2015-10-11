تعطیلات لیگ به نفع تراکتورسازی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شجاع خلیل زاده درباره وضعیت آمادگی‌اش برای دیدار مقابل فولاد خوزستان با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: خدا را شکر وضعیت خوبی دارم و از هفته پیش خیلی بهتر شده‌ام.امیدوارم تا دیدار روز جمعه به بهترین شرایط ممکن برسم.



وی با اشاره به دیدار روز جمعه مقابل فولاد خوزستان ادامه داد: فولاد هم مثل ما شرایط خوبی ندارد ولی ما محکوم‌به پیروزی در این دیدار هستیم. تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا به پیروزی برسیم و وضعیت خود را در جدول رده‌بندی بهبود بخشیم.

مدافع تیم تراکتورسازی در پاسخ به این سئوال که «آیا تعطیلات لیگ برتر به نفع تیم تراکتورسازی بوده است یا به ضرر این تیم؟»، خاطرنشان کرد: این تعطیلات به نفع تیم ما بود و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و توانستیم خودمان را به مرز آمادگی برسانیم.

خلیل زاده در پایان به سایت باشگاه تراکتورسازی، گفت: متأسفانه ما تا حدودی در دیدارهای گذشته بدشانس بودیم و موقعیت‌هایی که داشتیم به گل تبدیل نشده و اگر کمی خوش‌شانس بودیم در حال حاضر جایگاه تیممان در رده فعلی نبود. درهرصورت برای بهبود شرایط تمامی تلاشمان را به کار می‌گیریم.