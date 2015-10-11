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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

در پیامی؛

امام جمعه قزوین شهادت حسین همدانی را تسلیت گفت

امام جمعه قزوین شهادت حسین همدانی را تسلیت گفت

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با صدور پیامی شهادت سرتیپ پاسدار حسین همدانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، در پیام تسلیت حجت الاسلام عبدالکریم در خصوص شهادت سرتیپ پاسدار حسین همدانی آمده است: خبر تأثر برانگیز و حماسه آفرین شهادت سردار دلیر اسلام سرتیپ پاسدار حسین همدانی داغی دیگر بر دل شیفتگان جهاد و شهادت نهاد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: سرداری که مجاهدت خود را پیش از انقلاب اسلامی شروع کرد و هیچ‌ گاه از مجاهده باز نایستاد، حضور مؤثر و مستمر در مبارزه با استکبار جهانی در عرصه های جنگ سخت و نرم شاهدی بر رشادت‌ها و ایثار این رزمنده خستگی ناپذیر و فرمانده دلاور است.

امام جمعه قزوین عروج ملکوتی این شهید بزرگوار را به محضر امام عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا، خانواده محترم شهید و عموم علاقمندان عرصه ایثار و شهادت تبریک و تسلیت گفته است.

 

کد مطلب 2937751

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