۷ شرکت برتر پارک فناوری پردیس معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در روز بیست و یکم مهرماه در محل پارک با هدف تقویت همافزایی و همگرایی شرکتهای دانشبنیان پارک فناوری پردیس برگزار میشود.
در این مراسم، هفت شرکت دانش بنیان فعال در حوزه های « همگرای برتر»، « صادرکننده و جهان گرای برتر»، « همگرای برتر خارجی»، « هم افزای برتر»، «ارزش آفرین برتر»، «فن آفرین برتر»، « برترین شرکت» معرفی خواهند شد.
علاوه بر این هفت شرکت، یک فناور برتر(برترین متخصص شاخص فناوری) نیز در پارک فناوری پردیس نیز معرفی و تقدیر می شود.
با برگزاری این اجلاس، زمینه لازم برای آشنایی و همافزایی میان مدیران شرکتهای فناور، تعامل موثر با دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی، افزایش صادرات محصولات و خدمات فناورانه و همکاری با طرحهای خارجی تقویت می شود.
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