آنچه در منا جواب داد صلابت حیدرگونه رهبری بود نه دیپلماسی لبخند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، حسین طلا، نماینده مردم تهران در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: در تاریخ کسانی ماندند که استقلال‌طلبی را فدای نیازهای خاص خود نکردند، هیچ کشوری در تاریخ نمی ماند که استقلال خود را بدهد تا غذا و دارو بگیرد.

وی افزود: ما ۳۶ سال در این کشور هزینه دادیم، شهدا، جنگ و تحریم در این سال‌ها هزینه هایی بود که در این سال‌ها برای رسیدن به استقلال صرف کردیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک مقام عالی‌رتبه کشور زمانی در سخنانی گفت قدرت نظامی برای ما اقتدار نمی‌آورد، بلکه قدرت کشاورزی اقتدارآور است. آیا به نظر شما موشک با هویج فرقی نمی کند؟ و آیا اسرائیل به خاطر هویج با ما دشمنی می کند یا به خاطر موشک ما است؟

طلا تصریح کرد: اینکه آقای ظریف رفت و پای میز مذاکره نشست، با برگ های جریان مقاومت مخالف بود، ۱۵ هزار سانتریفیوژ، فردو و نطنز برگ مقاومت ما بودند.

وی افزود: طرحی که در آن برجام را تایید کنیم، تایید قانونی است، در حالی که نمی دانیم برجام و پیوست های آن چیست؛ آقای رئیس جمهور گفتند من و همکارانم چیزی را امضا نکردیم، پس قرار است چه چیزی را در مجلس تایید کنید؟ چه کسی می خواهد مسئولیت این خلا را برعهده بگیرد؟

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: آقای ظریف پرینتی را از توافقات به آقای لاریجانی ارائه داد. ۲ روز بعد گفت که این پرینت اشتباه تایپی و ترجمه ای دارد. حال از کجا معلوم که این طرحی که ما تصویب می کنیم، بعدا اشتباه نباشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما مخالف توافق نیستیم، مخالف طرحی هستیم که با مبانی حقوق ما، اصول اساسی نظام و قوانین مجلس را که خودمان و همکارانمان تصویب کردند، مغایر است.

طلا خاطرنشان کرد: ما مخالف این پرینت هستیم، چون گفتمانی را حاکم می کند که با گفتمان انقلاب اسلامی مغایر است، انقلاب اسلامی به خاطر مخالفت با کاپیتولاسیون پیروز شد، چون عده ای می گفتند اجازه دهید ما برای مملکت شما تصمیم بگیریم.

وی عنوان کرد: آقای روحانی در جمع دانشجویان عنوان کرد که بی‌سوادان از این اقدام انتقاد می کنند، ولی کسی در دانشگاه برنخاست. علت آن بود که اگر چند سال بعد دانشجویی بخواهد تحقیقی انجام دهد، استاد دانشگاه بگوید ما قبول کرده ایم که حرفی نزنیم این مساله برای جامعه سرخوردگی به دنبال خواهد داشت، زیرا همان تفکر قاجار است که عهدنامه ترکمانچای را برای ما به ارمغان آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما مخالف این پرینت هستیم، چون توسعه علمی و فناوری ما را حداقل ۱۵ سال به تاخیر می اندازد، در حالی که علوم مختلف مانند حلقه های زنجیر به هم متصل هستند، اگر نتوانیم علوم هسته ای داشته باشیم، حلقه های دیگر علمی هم متوقف می شوند.

این نماینده مجلس گفت: ما مخالف این پرینت هستیم، زیرا برهم زننده استقلال کشور است و ۱۵ سال چرخه هسته‌ای و غیرهسته ای کشور را متوقف می کند.

طلا ادامه داد: در منطقه ای زندگی می کنیم که هر روز ناامنی آن بیشتر می شود و این پرینت حفره های امنیتی منطقه را عمیق تر خواهد کرد.

وی توضیح داد: این پرینت جریان مقاومت را متوقف می کند، امروز عده ای می گویند چرا از حزب‌الله حمایت می کنید؟ ما از حزب‌الله حمایت می‌کنیم، چون همانند جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت، رودرروی اسرائیل ایستاده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب از ما عمل می خواهند که خطوط قرمز رعایت شود، اذعان کرد: رهبری فرمودند مجلس، برجام را بررسی کند و کمیسیون ویژه ای در این خصوص تشکیل شد تا گزارش بررسی های خود را ارائه دهد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب در رد یا قبول برجام صحبت نمی کنند، علتش این است که معلوم نیست باید درباره چه چیزی موافقت یا مخالفت کنیم و نمی توان در خلا حرف زد.

طلا با اشاره به اینکه رد این طرح، رد برجام نیست، خاطرنشان کرد: ما با توافق مخالف نیستیم، اتفاقا به دنبال ِ گرفتن حق قانونی مردم هستیم. اگر امروز چرخ کارخانه‌ها نمی چرخد، علتش چیست!؟

وی افزود: به گفته وزرای دولت ۱۸۰ هزار میلیارد در بازار سرمایه از دست داده ایم، در حالی که رقم کل یارانه ای که پرداخت می کنیم، ۱۶۰ هزار میلیارد است، پس این مساله بخاطر رکود یا سیاست های انقباضی در بازار سرمایه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما مخالف عملی هستیم که شرف و عزت ملت ایران را زیر سوال ببرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: رد این طرح، رد توافق نیست، چون مجلس نمی داند که این توافق چه چیزی است و نمی تواند وارد آن شود.

طلا با اشاره به فاجعه منا گفت: آنچه در فاجعه منا جواب داد، دیپلماسی لبخند نبود، صلابت حیدرگونه رهبری بود که نهیب زد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسئولان ما مانده بودند که چکار کنند، اما رهبر معظم انقلاب با ندای حیدرگونه‌اش فضا را برگرداند. اگر امروز به عزیزان ما توهین نمی شود، به خاطر نگاه حیدرگونه مقاومت از جانب رهبری است.