۱۲۰۰ میلیارد ریال در صنایع استان سمنان سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، فرامرز محبوبی ضمن اشاره به سرمایه گذاری یک هزار و ۲۰۶ میلیارد ریالی در بخش صنعت استان، افزود: با صدور پروانه بهره برداری و این میزان سرمایه گذاری، برای حدود ۶۷۵ نفر اشتغال ایجاد شد.

وی تصریح کرد: امسال برای واحدهای صنعتی که جواز تاسیس اخذ کرده اند، سرمایه گذاری بالغ بر سه هزار و ۸۴۶ میلیارد ریال با اشتغال حدود دو هزار و ۲۵۹ نفر پیش بینی شده است.

معاون تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در سال ۹۴ تعداد ۲۱۱ مجوز صنعتی در استان سمنان صادر شده است، گفت: در سال ۹۴ و تاکنون۵۷ واحد صنعتی در استان پروانه بهره برداری و ۱۵۴ واحد نیز جواز تاسیس دریافت کردند.

در استان سمنان حدود دو هزار واحد صنعتی، تولیدی و معدنی فعالیت دارند که حدود ۴۵ هزار اشتغال ایجاد کرده اند.