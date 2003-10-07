مهرنوش جعفري: متاسفم كه داعيه داران جريان آزاد اطلاعات، خبر نگار ان مستند ساز را به بند كشيده اند

مهرنوش جعفري ، مديركل مطبوعات داخلي ، در گفت و گو با خبرنگار"مهر" اظهار داشت : دوري دو مستند ساز و خبرنگار كشورمان از جامعه اطلاع رساني و اسارت آنان ، بسيار تأسف بار و ناراحت كننده است .

وي افزود : بسيار متأسفم كه سهيل كريمي و سعيد ابوطالب ، زماني توسط نيروهاي اشغالگر به اسارت گرفته شده اند كه داعيه آزادي جريان اطلاعات و آزادي فعاليت خبرنگاران ، روزنامه نگاران و تصويربرداران ، سرلوحه شعارهاي جامعه جهاني قرار گرفته است .مدير كل مطبوعات داخلي كشور با اشاره به اسارت 100 روزه دو مستند ساز ايراني و سكوت مجامع جهاني ، و ياد آوري اينكه ، صورت نگرفتن يك اقدام عملي براي آزادي اين دو عزيز، ناراحت كننده و تأسف بار است ، تصريح كرد : از مجامع جهاني ، به ويژه جامعه رسانه اي مي خواهيم ، صداي اعتراض خود را، به شيوه اي مناسب و رسا ، به گوش جهانيان برسانند .

وي با تأكيد بر شرايط خاصي كه براين اسارت حاكم است ، يادآورشد : گذشته از اعتراض هاي واحد و مناسب اصحاب رسانه اي كشور ، فعاليت عملي ديگري نمي توان داشت و وزارت امور خارجه كشورمان ، مي تواند به شكلي شايسته و مطلوب ، از طريق استراتژي محكم و سازنده ، در اين زمينه به عنوان تنها كانال مؤثر ، اقدام و عمل كند .

جعفري تصريح كرد : بهترين اقدام در اين شرايط ، تشويق مطبوعات و خبرنگاران رسانه هاي مختلف كشور است كه با استمرار در امر اطلاع رساني در مورد اسارت سعيد ابوطالب و سهيل كريمي ، فشارهاي تبليغاتي خود را بر نيروهاي بازداشت كننده وارد كنند تا ضمن ارائه اطلاعات و آگاهي هاي لازم به افكار عمومي ، زمينه آزادي اين دو مستند ساز ايراني، فراهم شود.