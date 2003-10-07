مهرنوش جعفري ، مديركل مطبوعات داخلي ، در گفت و گو با خبرنگار"مهر" اظهار داشت : دوري دو مستند ساز و خبرنگار كشورمان از جامعه اطلاع رساني و اسارت آنان ، بسيار تأسف بار و ناراحت كننده است .
وي افزود : بسيار متأسفم كه سهيل كريمي و سعيد ابوطالب ، زماني توسط نيروهاي اشغالگر به اسارت گرفته شده اند كه داعيه آزادي جريان اطلاعات و آزادي فعاليت خبرنگاران ، روزنامه نگاران و تصويربرداران ، سرلوحه شعارهاي جامعه جهاني قرار گرفته است .مدير كل مطبوعات داخلي كشور با اشاره به اسارت 100 روزه دو مستند ساز ايراني و سكوت مجامع جهاني ، و ياد آوري اينكه ، صورت نگرفتن يك اقدام عملي براي آزادي اين دو عزيز، ناراحت كننده و تأسف بار است ، تصريح كرد : از مجامع جهاني ، به ويژه جامعه رسانه اي مي خواهيم ، صداي اعتراض خود را، به شيوه اي مناسب و رسا ، به گوش جهانيان برسانند .
وي با تأكيد بر شرايط خاصي كه براين اسارت حاكم است ، يادآورشد : گذشته از اعتراض هاي واحد و مناسب اصحاب رسانه اي كشور ، فعاليت عملي ديگري نمي توان داشت و وزارت امور خارجه كشورمان ، مي تواند به شكلي شايسته و مطلوب ، از طريق استراتژي محكم و سازنده ، در اين زمينه به عنوان تنها كانال مؤثر ، اقدام و عمل كند .
جعفري تصريح كرد : بهترين اقدام در اين شرايط ، تشويق مطبوعات و خبرنگاران رسانه هاي مختلف كشور است كه با استمرار در امر اطلاع رساني در مورد اسارت سعيد ابوطالب و سهيل كريمي ، فشارهاي تبليغاتي خود را بر نيروهاي بازداشت كننده وارد كنند تا ضمن ارائه اطلاعات و آگاهي هاي لازم به افكار عمومي ، زمينه آزادي اين دو مستند ساز ايراني، فراهم شود.
مهرنوش جعفري: متاسفم كه داعيه داران جريان آزاد اطلاعات، خبر نگار ان مستند ساز را به بند كشيده اند
مدير كل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد ضمن محكوم كردن اسارت دو مستند ساز ايراني توسط نيروهاي اشغالگر آمريكايي ، از اصحاب مطبوعات خواست با اطلاع رساني شايسته ، زمينه آزاد سازي آنان را فراهم كنند .
