نکات خواندنی از بناهای معروف جهان

یک پایگاه گردشگری نوشت:
۱ - تاجمحل، هند
میگویند شاهجهان بعد از اتمام ساخت تاجمحل، دستور داد تا دست معماران این بنا قطع گردد تا دیگر هرگز بنایی چنین زیبا و باشکوه نسازند. البته سندی دال بر واقعیت داشتن چنین ادعایی یافت نشدهاست. برای اینکه تاجمحل چنین حالت عمودی نسبت به سطح زمین یابد، معماران منارهها را با شیب کمی به بیرون ساختند.
۲- برج خلیفه، امارات
برای ساختش، چیزی حدود ۱٫۵ میلیارد دلار صرف شد. با ارتفاع ۸۲۸ متری که ۲٫۵ برابر طول برج ایفل است و در حال حاضر، بلندترین بنای جهان محسوب میگردد. برای این که با چنین ارتفاعی در برابر باد و زلزله مقاوم باشد، یک هستهی پایهای برایش در نظر گرفته شده که شامل ۳ بال در زوایای ۱۲۰ درجه نسبت به یکدیگر است که اطراف ساختمان مرکزی را در بر گرفتهاند و هر بال، بالهای دیگر را تقویت میکند، مثلاً اگر دو بال تحت وزش باد قرار گیرد، بال سوم نقش مقاوم در برابر نیروی وزش باد را ایفا خواهد نمود.
۳- موآی، پلینزی
گفته میشود که این بناهای باستانی، برای گرامیداشت یادبود اهالی وفاتیافتهی اهل جزیره شرقی ساخته میشد. انتقال آنها روی کندهها، مستلزم ویرانی جنگلها بود و از طرفی، نبود درخت باعث شویش خاکهای منطقه میشد که در نتیجه تباهی محصولات، قحطی، جنگ و آدمخواری را در پی داشت. اما تصاویر ماهوارهای که در سال ۲۰۰۵ از منطقهی جزیرهی شرقی ثبت گردیده، شیارهای خاک را در دنباله تودهای از سنگ در فواصل طیشده برای انتقال این بناهای ۱۰ متری رمزآلود نشان میدهد، با این ایده، میشد ریسمانهایی به سر این مجسمهها متصل نمود و با گروههایی متشکل از چند نفر، این بناها را به محل مورد نظر رساند.
۴- استونهنج، انگلستان
اصلاً برای چه ساختهشده؟ آیا فرمان فرازمینی بیگانگان در کار بوده؟! تحقیقات جدید نشان میدهد که این بنا، برای جشن گرفتن فرا رسیدن میانهی زمستان ساخته شده، بر خلاف آن که تصور میشد ماجرا، گرامیداشت فرارسیدن میانهی تابستان باشد. بیشتر مقبرههای منطقه، هنگام طلوع و غروب خورشید در میانهی زمستان در یک راستا قرار میگیرند. در محل به وفور دندان خوک یافت شده که نشان میدهد در هنگام جشن، صاحبانشان خوراک برگزارکنندگان بودهاند. حدود ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، سنگهای به کار رفته در این بنا از درههای پرسلی واقع در غرب ولز، با جریان اب رودخانه ها به محل میرسیدند. مطالعات رادیواکتیو نشان میدهند که جریانهای بهمن، سنگها را از ۴۰هزار سال قبل در یک زمان، به منطقه نیاوردهاست. در محل، پایهی هر سنگ با کمک اهرمی به یک چاله فرو میرفت و سنگ سردر با داربست روی سنگهای پایه قرار میگرفت.
۵- برج ایفل، فرانسه
آقای ایفل آن را در سال ۱۸۸۹ بنا کرد و خود، نخستین کسی بود که از آن بهطور رسمی بالا رفت. آمار میگوید از فروش بلیط برای بازدید از بنا، تنها در سال اول ساخت آن ۱ میلیون دلار ایجاد درآمد شد. در ارتفاع ۳۲۴ متری، این برج مانند آنتنی مؤثر عمل میکرد که میتوانست پیامهای رادیویی نیروهای المانی را در جنگ جهانی دوم، دریافت کند. هر ۷ سال، ۵۰ تن رنگ برای رنگآمیزی برج به جهت جلوگیری از زنگزدگی سطح آن، صرف میشود.
۶- دیوار بزرگ چین
در زمان امپراتوری جیاجینگ در قرن شانزدهم، این دیوار عظیم به شکل یک اژدهای سنگی، از سنگ و گِل ساختهشد. میلیونها نفر از سوی ارتش برای ساخت این دیوار و باروهای آن به کار گماشته شدند. گفته میشود یک بخش سه کیلومتری از دیوار، در طی ۶۰۰ روز با نیروی کار ۳۰۰۰ نفره ساخته میشد. با وجود اینکه گفته می شد دیوار بزرگ چین تنها ساختهی بشری است که از فضا با چشم غیر مسلح قابل رؤیت است، برای دیدن این بنا از مدار زمین، به یک لنز قوی نیاز است.
۷- آنکور وات، کامبوج
این مجموعه معابد برای شهری با یکمیلیون سکنه، توسط ۳۵۰هزار کارگر ۶۰۰۰ فیل در طول ۳۵ سال ساختهشد. باور بر آن است که این بنا، بزرگترین مجموعه بنای مذهبی در جهان است. خندق این بنا چنان عظیم است که از فضا هم قابل رؤیت است. تکتک بیش از ۳۰۰۰ الهه این معبد، منحصراً بر دیوارههای معبد تراشیده شدهاند و ۳۷ ارایش موی مختلف دارند.
۸- ماچو پیچو، پرو
بر یکی از بلندیهای دورافتاده در آند، شهر باستانی ماچوپیچو ساختهشد، اما در کمتر از ۱۰۰ سال خالی از سکنه گردید. در طول ساخت شهر، اینکاها از چرخ برای حمل و نقل سنگها استفاده نمیکردند، بلکه روی زمینهای شیبدار، تنها با دست آنها را بالا میکشیدند و این را، برآمدگیهایی روی برخی از سنگ ها تأیید مینماید. مهندسی هوشمندانهای در مقاوم سازی این بنا در برابر زلزله دیده میشود، مثلاً بلوک های سنگی L شکل که به هم قلاب شدهاند، درها و پنجرههایی که با انحراف به سمت داخل ساخته شدهاند و از آنجا که ملاتی مابین سنگ ها به کار گرفته نشده، در صورتی که قسمتی از سنگ می شکست بدون خراب شدن بنا، میشد آن را جدا و تعویض نمود.
۹- پترا، اردن
ساختمان «خزنه» در شهر باستانی پترا، همچون نگینی سرخ بود و به عنوان لوکیشن در فیلمهای مختلفی، از جمله «ایندیانا جونز» بهکار گرفته شده. احتمال داده میشود که این معبد تقریباً ناتمام، از بالا به پایین در صخره تراشیده شدهباشد، بنابراین، حفرههای هر طرف نمای خارجی گمراه کننده اند و ممکن است بعدها توسط خرابکاران ایجاد شدهباشد تا چهرهی این بنای زیبا را مخدوش سازند.
۱۰- اهرام ثلاثه، مصر
تنها بنای باقیمانده از عجایب هفتگانه دنیای باستان، همین اهرام هستند و از لحاظ ارتفاع سازه، در دنیا بیرقیب بودند تا زمانی که در سال ۱۸۸۹ آقای ایفل برجش را در پاریس ساخت. این بناها ساخته شدند تا تنها سه اتاقک تدفین را در میان خود، در بر گیرند، اما ۳۰ هزار نفر بخاطر ساخت بناهای این هدف، به کار گماشته شدند. بهطرز جالبی، ترتیب زندگی، تکنولوژی پخت نان، نگهداری از حیوانات و نقاشیهای باستانی نشان میدهد که کارگران سازنده بنا، چنان که پیشتر تصور میرفت، بهعنوان برده کار نمیکردند، بلکه کارگرانی با مهارت فوقالعاده بودند.
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