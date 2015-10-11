مونیکا سیمونز به کادر مربیگری تیم تیر و کمان معلولان می پیوندد

به گزرش خبرگزاری مهر، کهتری در گفتگو با فدراسیون جانبازان و معلولان، اظهار کرد: خانم مونیکا سیمونز که از مربیان پیشکسوت تیر و کمان در اوکراین به شمار می رود دعوت شد تا به کادر فنی تیم ملی تیر و کمان ایران بپیوندد. وی سابقه طولانی در امر مربیگری افراد معلول و غیر معلول دارد و تا زمان مسابقات آسیایی با تیم ملی کشورمان همراهی خواهد کرد و پس از آن چنانچه نظرات کادر فنی و انجمن را تامین کند و در سایر موارد نیز با وی به توافق برسیم، تا ریو با تیم ملی خواهد بود.

رئیس انجمن تیر و کمان افزود: با توجه به اینکه مربیان قبلی تیم ملی با اولویت رشته ریکرو انتخاب شده بودند، تصمیم گرفتیم که از این مرحله رشته کامپوند را نیزتقویت کنیم و به همین خاطر از آقای جبرائیل عبادی که از قهرمانان رشته کامپوند هستند، دعوت کردیم تا به عنوان مربی در کنار ملی پوشان حضور داشته باشد و با کمک وی به تقویت این رشته نیز بپردازیم.

کهتری خاطر نشان کرد: هر دو کمک مربی جدید تا بازی های آسیایی با تیم همراهی می کنند و پس از آن برای ادامه حضور آنها تا بازی های پارالمپیک تصمیم گیری خواهد شد.

وی اعلام کرد: خوشبختانه برنامه های تیم ملی طبق مصوبات کمیته ملی پارالمپیک دقیقا تا این زمان انجام شده و به صورت کلی 12 مرحله اردو پیش بینی شده بود که 6 مرحله از آن انجام شده و مرحله هفتم نیز از فردا در تهران آغاز خواهد شد.