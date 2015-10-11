برگزاری ۱۰ مجلس تعزیه به مناسبت ایام محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تعزیه خوانی «راویان عشق» از شهر مقدس قم به سرپرستی امیر زینلی به مدت ۱۰شب از ساعت ۲۰ درفرهنگسرای ارسباران به اجرای تعزیه خوانی می پردازند. این برنامه همزمان با فرارسیدم دهه اول محرم برگزار می شود.

برنامه گروه تعزیه «روایان عشق» در دهه اول محرم به ترتیب عبارتند از: مجلس اول با عنوان متوکل عباسی، پنجشنبه ۲۳مهر، مجلس دوم عبدا...بن عفیف، جمعه ۲۴مهر، شب سوم، شجاعت بریربن خضیر، شنبه ۲۵ مهر، مجلس چهارم مسلم بن عقیل، یکشنبه ۲۶مهر، مجلس پنجم حربن یزید ریاحی، دوشنبه ۲۷مهر، مجلس ششم شهادت حضرت علی اکبر (ع)، سه شنبه ۲۸مهر، مجلس هفتم شهادت حضرت قاسم ابن الحسن، چهارشنبه ۲۹ مهر، مجلس هشتم شهادت حضرت ابوالفضل (ع)، پنجشنبه ۳۰ مهر، مجلس نهم شهادت امام حسین (ع) جمعه یکم آبان و مجلس دهم با اجرای بازار شام و وفات حضرت رقیه، سه‌شنبه ۲ آبان.

این گروه تعزیه به سرپرستی امیر زینلی تاکنون در جشنواره نمایش های آیینی سنتی سال ۱۳۸۶ مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اسلامی و سوگواره های متعددسال ۱۳۹۲ و سوگواره سراسری تعزیه اراک موفق به کسب جایزه شده است.

این گروه سال قبل نیز با ۱۰ اجرا در دهه اول محرم میزبان شهروندان بود.

علاقه مندان برای حضور در مجالس تعزیه خوانی می توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.