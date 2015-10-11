پیام تسلیت اتحادیه مطبوعات محلی برای شهادت سردار همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور آمده است:

مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ

(در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند)

بی گمان عروج عاشورایی سردارسرافراز اسلام و فرمانده دلاور جبهه های جنگ تحمیلی، شهید حسین همدانی، به عنوان اسوه رشادت و مقاومت، سلحشوری و شهادت طلبی، مفهوم و پیام قرآنی «رجال صدقوا ما عاهدوالله» در مبارزه با جبهه باطل استکبار ی را به جهانیان انعکاس داد. شهادت این مجاهدفی سبیل الله در نبرد ومبارزه خستگی ناپذیر با جریان های تکفیری، مفهوم بدیع و روشن مقاومت تا سرحد شهادت درراه اسلام ناب محمدی رابه نمایش گذاشت. اتحادیه مطبوعات محلی کشور ضمن عرض تبریک و تسلیت به مقام معظم رهبری، خانواده معززشاهد و همسنگران حماسه آفرینش، یاد و خاطره مجاهدت های ماندگار آن سردار شهادت طلب قافله نورانی شهیدان را گرامی می دارد.