۱۰ درصد ایرانی ها از اختلال خواب رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرفرهاد قلعه بندی در آستانه برپایی سی و دومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران که از روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه در بیمارستان میلاد برگزار می شود با اعلام این خبر افزود: با وجود شیوع فراوان اختلالات خواب، متاسفانه اهميت آن توسط جامعه ناديده گرفته می شود. این درحالیست که بي خوابي شايع‌ترين اختلال خواب بوده واختلالات تنفسي حين خواب و سندرم پاهاي بی قراراز دیگر اختلالات شایع خواب هستند.

وی خاطر نشان ساخت: استرس‌هاي هيجاني، اضطراب و افسردگي، طلاق، جدايي، افزايش سن، طبقه اقتصادی - اجتماعي پايين، بيكاري، سيكل خواب نامنظم، بیماری های جسمانی و روانی، سيگار كشيدن، نوشيدن قهوه و سوء مصرف الكل و... به عنوان دلایل بی خوابی شناخته شده اند.

قلعه بندی یادآور شد: میزان بي‌خوابي با بالا رفتن سن افزايش مي يابد و تقريبا یک سوم افراد بالای ۶۵ سال، كم و بيش از بی خوابی رنج می برند.

دبیر علمی سی و دومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: به دلیل اهمیت موضوع خواب و اختلالات آن و نیز جایگاه روانپزشکی در تشخیص و درمان مشکلات خواب، انجمن روانپزشکان ایران، امسال اختلالات خواب را به عنوان موضوع اصلی همایش سالانه خود انتخاب کرده است.

وی یادآور شد: به غیر از موضوع اختلالات خواب، دیگر حوزه های متنوع روانپزشکی نیز در این همایش مورد بحث قرار می گیرد.

به گفته قلعه بندی در این همایش پروفسور «نورمن سارتوریس» رئیس سابق سازمان جهانی بهداشت و انجمن جهانی روانپزشکان همراه چند میهمان خارجی نیز حضور خواهند داشت.

سی و دومین همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران با محوریت اختلال خواب ۲۱ تا ۲۴ مهر ماه امسال در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران برگزار می شود.