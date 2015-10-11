نخستین بار است نقش منفی دارم/ تجربه بازی در کنار یک ورزشکار

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم بلوچی بازیگر مجموعه تلویزیونی «آمین» درباره حضورش در این سریال که این شب ها به کارگردانی بهرنگ توفیقی از شبکه یک سیما روی آنتن می رود، گفت: من در این سریال در نقش همایون تمدن بازی می کنم که در باند تبهکاران به نوعی پدرخوانده خلافکاران است و این برای نخستین باری است که در سابقه بازیگری در نقش منفی ظاهر شدم.

وی ادامه داد: دلیل پذیرش این نقش فراز و نشیب‌هایی زیادی بود که در شخصیت همایون تمدن وجود داشت و امیدوارم بینندگان از بازی من و در مجموع از این سریال راضی باشند و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. «آمین» کاری پلیسی است که سعی شده در آن بخشی از فعالیت ها و عملیات های نیروی انتظامی در مبارزه با اشرار و خلافکاران و تامین امنیت و آرامش مردم به نمایش گذاشته شود.

کارگردان سریال «عیاران» ضمن ابراز رضایت از بازی در مجموعه «آمین» اظهار کرد: این سریال از صحنه های اکشن زیادی برخوردار است که من فکر می کنم شاید برای اولین بار باشد که در یک مجموعه تلویزیونی به این اندازه صحنه های تعقیب و گریز و اکشن وجود داشته باشد که باید بگویم در بازسازی این صحنه ها علاوه بر گروه بدلکار حرفه ای که خالق این صحنه ها بودند، دوستان ما در نیروی انتظامی هم در ثبت این تصاویر کمک زیادی کردند.

بلوچی در ادامه درباره تاثیر منفی که توقف یک ماهه پروژه «آمین» و اتفاقاتی که منجر به تغییر کارگردان شد، گفت: به هر حال این اتفاقات لطماتی را به پروژه وارد کرد چراکه هر عزیزی که کارگردانی سریالی را بر عهده می گیرد ایده ها و نگاه های مربوط به خود را دارد و وقتی به هر دلیلی کارگردان تغییر می کند پروژه هم دستخوش تغییرات می شود. البته بهرنگ توفیقی تلاش بسیاری کرد مسیر قصه را طبق دکوپاژی که منوچهر هادی پیش بینی کرده بود ادامه دهد و پیش ببرد.

بازیگر فیلم «رویای سینما» درخصوص حضور هادی ساعی در سریال «آمین» و تجربه همکاری با او یادآور شد: یکی از شانس های من در این سریال این بود که با بازیگران خیلی خوبی کار کردم و شانس بزرگترم این بود که با هادی ساعی هم بازی شدم. در فرهنگ ایرانی و سنتی ما همیشه پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها قصه پهلوانان را برای ما تعریف می کردند و ما هم در ذهنمان پهلوانی را می ساختیم و به او علاقه مند می شدیم. خوشبختانه در سریال «آمین» با کسی روبرو شدم که یک پهلوان نامی بود که افتخارات فراوانی برای این مملکت به ارمغان آورده بود. من هیچ گاه مسابقه ای را که به کسب نخستین مدال طلای بازی های المپیک توسط هادی منجر شد فراموش نمی کنم. آن زمان اشک در چشمانم جمع شده بود و حالا خوشحالم که با ساعی کار کردم. او انسان بسیار متواضع و با معرفتی است و امیدوارم در این مسیری که وارد شده موفق باشد.

بلوچی در پایان به فعالیت هایش در حوزه تئاتر و تلویزیون اشاره کرد و گفت: چندی پیش نمایش «مرده های بدون کفن و دفن» به کارگردانی منوچهر هادی را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه داشتیم در حال حاضر هم مشغول نگارش فیلمنامه دو مجموعه تلویزیونی پلیسی و اجتماعی هستم که با اتمام آن و با موافقت مسئولان سیما بعنوان کارگردان کار را شروع خواهم کرد.

مجموعه تلویزیونی «آمین» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی با مشارکت نیروی انتظامی در ۱۹ قسمت ۴۵ دقیقه ای تولید شده است که از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما به روی آنتن می رود.