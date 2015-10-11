باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: مسئولان تیم فوتبال پرسپولیس بعد از درگذشت نابهنگام کاپیتان تیمشان هادی نوروزی، تصمیم گرفتند که پیراهن شماره ۲۴ او را بازنشسته کنند و به تالار افتخارات باشگاه برده شود.



به همین بهانه نگاهی می‌اندازیم به معروف‌ترین شماره‌هایی که در تاریخ فوتبال جهان، بعد از خداحافظی صاحبان آنها، بایگانی شده‌اند.



آث میلان( شماره ۳)



پیراهن شماره سه پائولو مالدینی، بعد از ۲۵ سال حضور او در باشگاه میلان، بعد از بازنشستگی وی در سال ۲۰۰۹ بایگانی شد و فقط در صورتی که از بایگانی در می‌آید که یکی از پسران او به طور حرفه‌ای برای میلان بازی کند.



ناپولی( شماره۱۰)



قطعا هواداران تیم ناپولی بازیکنی مثل مارادونا را در طول تاریخ باشگاهشان نداشتند مارادونا هفت سال در ناپولی بازی کرد و در طول چهار سال اول، این باشگاه را به قهرمانی سری آ رساند.

مارادونا به تنهایی ناپولی را به افتخارات زیادی رساند و بعد از رفتن مارادونا این باشگاه پیراهن شماره ۱۰ او را بازنشسته کرد.



شالکه( شماره۷)



بازنشسته کردن پیراهن شماره‌ی هفت رائول در شالکه بسیار عجیب بود رائول فقط دو فصل در تیم شالکه حضور داشت.

در ۹۸ مسابقه،۴۸ گل به ثمر رساند و بعد از ترک این باشگاه، پیراهن شماره هفت او بایگانی شد.



نیویورک کاسموس ( شماره ۱۰)



پله، فوتبال خودش را در باشگاه نیویورک کاسموس به پایان برد و این باشگاه بعد از بازنشستگی وی، پیراهنش را بازنشسته کرد البته باشگاه اصلی پله، سانتوس بود که حدود ۲۰ سال در آن تیم حضور داشت ولی پیراهنش در آن تیم بازنشسته نشد.



آث میلان ( شماره ۶)



فرانکو بارزی به مدت ۲۰ سال در باشگاه میلان حضور داشت و افتخارات زیادی را همراه با میلان کسب کرد. پیراهن شماره شش او بعد از بازنشستگی‌اش بایگانی شد.



برشا ( شماره ۱۰)



روبرتو باجو، مهاجم افسانه‌ای ایتالیا، سابقه‌ی حضور در باشگاه‌های بزرگ ایتالیا مثل یوونتوس، میلان و فیورنتینا را داشت ولی فوتبالش را در برشا به پایان برد و در طول چهار فصلی که دراین تیم بود، تاثیر بسزایی در این تیم گذاشت و پیراهن شماره ۱۰ او هم بعد از بازنشستگی خودش، بازنشسته شد.



اینترمیلان ( شماره ۴)



خاویر زانتی، ستاره آرژانتینی اینتر،۶۱۵ بازی را طی ۱۹ فصل برای این تیم انجام داد شماره‌ی چهار او در تیم اینتر برای همیشه بازنشسته شده است.



سویا( شماره ۱۶)



آنتونیو پوئرتا در دیار سویا و ختافه، فوتبال اسپانیا را عزادار کرد. در میانه‌ی بازی بود که پوئرتا روی زمین افتاد و دیگر بلند نشد پس از مرگ وی، باشگاه سویا، پیراهن شماره ۱۶ وی را بایگانی کرد.

به جز این بازیکنان، بازیکنان بزرگی دیگر بودند که بعد از بازنشستگی‌شان، پیراهنشان هم بایگانی شد از جمله پیراهن شماره ۱۴ یوهان کرایف در آژاکس، شماره ۱۷ لارسن در هلسینگبورگ، شماره شش بابی‌مور در وستهام و...



حال در فوتبال ما هم یک پیراهن برای همیشه بازنشسته شد و آن هم پیراهن شماره ۲۴ کاپیتان هادی نوروزی در تیم پرسپولیس.

