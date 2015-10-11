به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز یکشنبه با حضور ۱۶۸ جودوکار از ۲۳ کشور در بانکوک آغاز شد که تیم ایران موفق به کسب دو مدال برنز توسط رشنونژاد و فتحی پور شد. دو عضو دیگر تیم پسران هم پنجم شدند.

محمد رشنونژاد جودوکار وزن ۵۵- کیلوگرم تیم جوانان ایران دور نخست «فونگ سامپائو» از تایلند را با ضربه فنی را از پیش رو برداشت و در ادامه برابر «کولدپ» از هند بازنده شده و به گروه شانس مجدد رفت. وی در این مرحله هم در مبارزه اول خود «عیساکوف» ازبکستانی را شکست داده و در دیدار رده‌بندی جودوکاری از مغولستان را ضربه فنی کرد تا نشان برنز دوره قبل خود را تکرار کند.

دومین برنز تیم کشورمان را مهدی فتحی‌پور در وزن ۶۰- کیلوگرم کسب کرد. وی با دو پیروزی مقابل «بورانگ سی» از تایلند و «بازارساد» از مغولستان به نیمه نهایی رسید. فتحی‌پور در این مرحله مقابل «جیانگ» از کره‌جنوبی با یک اخطار بازنده شد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد و با برتری مقابل «ماتکسیموف» از قرقیزستان دومین نشان برنز کشورمان را از آن خود کرد.

محمدرضا صدیقی در وزن ۶۰- کیلوگرم با شکست در آخرین مبارزه مدال برنز را از دست داد. وی دور نخست در پیکار با «ینگ وی» از چین تایپه با ضربه فنی پیروز شد و سپس به قزاقستان باخت و راهی گروه بازنده‌ها شد. صدیقی در این مرحله در اولین دیدار قرقیزستان را شکست داد و به دیدار رده‌بندی رسید. این جودوکار کشورمان در دیدار رده‌بندی برابر «روریگ باتار» از مغولستان با یک اخطار بازنده شد و در مکان پنجم ایستاد.

سبحان رسولی برای کسب مدال برنز به مصاف «سیمبایف» از قرقیزستان رفت با یک اخطار شیدو در وقت طلایی بازنده شد و در مکان پنجم ایستاد. رسولی در وزن ۷۳- کیلوگرم در اولین مبارزه «کوم پاپان» تایلند را از پیش رو برداشت و سپس «ریباحی» از قطر را ضربه فنی کرد و به نیمه نهایی راه يافت. وی در این مرحله به «اوکادا» از ژاپن باخت و به دیدار رده‌بندی رفت.

همچنین در بخش بانوان و در وزن ۵۲- کیلوگرم صدیقه قاسم‌زاده دور نخست «گان زوریچ» از مغولستان را شکست داد و سپس به قزاقستان باخت و به گروه بازنده نیز به نماینده هنگ کنگ باخت و هفتم شد. ضمن اینکه زهرا نادری در وزن ۵۷- کیلوگرم پس از استراحت در مرحله نخست در ادامه به «واراسی» از کشور میزبان باخت و به گروه بازنده‌ها رفت. وی در جدال برای کسب مدال برنز به مصاف جودوکاری از مغولستان رفت و در حالی که تا ثانیه‌های پایانی از حریف پیش بود، با وازاری بازنده شد.

این دوره از مسابقات که از امروز آغاز شده تا فردا عصر ادامه دارد.