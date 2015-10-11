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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

برگزاری مجالس تعزیه و نمایشگاه نسخه‌های خطی در نیاوران

برگزاری مجالس تعزیه و نمایشگاه نسخه‌های خطی در نیاوران

همزمان با آغاز دهه اول ماه محرم، مجالس تعزیه عاشورایی با حضور هنرمندان انجمن تعزیه شهرستان خوانسار در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز دهه اول ماه محرم مجالس تعزیه عاشورایی با حمایت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران برگزار می شود.

برگزاری مجالس تعزیه از سال ۱۳۸۹ در فرهنگسرای نیاوران آغاز شده و با گذشت ۵ سال با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت منظم در دهه اول ماه محرم برگزار می شود.

طبق روال سال های گذشته این مراسم در سال ۱۳۹۴ نیز با حضور هنرمندان تعزیه شهرستان خوانسار که یکی از مراکز کهن و اصیل تعزیه در ایران به شمار می رود، برگزار خواهد شد.

مجالس تعزیه عاشورایی از شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهرماه در نخستین روز محرم ساعت ۱۹ در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران آغاز می شود و به مدت ۱۰ شب تا روز عاشورا دنبال خواهد شد.

همچنین در حاشیه برگزاری این مراسم نمایشگاه نسخ و ادوات تعزیه خوانسار از ۲۶ الی ۳۰ مهرماه در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

کد مطلب 2937842
آروین موذن زاده

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