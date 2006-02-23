پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از مشكل اينترنت رنج مي برند

دكتر "حسين يوسفي" با اشاره به مشكلات اين دانشگاه افزود: نيروهاي انساني شاغل در حوزه معاونت پژوهشي از ديگر واحدهاي تابعه دانشگاه به صورت مأمور در اين حوزه انجام وظيفه مي كنند كه نياز است تا اين معاونت نيروهاي انساني مختص خود را داشته باشد.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با اشاره به طرح هاي پژوهشي در اين دانشگاه گفت: 86 طرح در حال اجرا است و خط اينترنت با پهناي K 512 و خط E1 با امكان ارتباط همزمان 30 مشترك در حال بهره برداري است.

وي اظهار داشت: 90 مقاله خارجي، 200 مقاله فارسي و 35 كتاب منتشر شده از سال 65 تاكنون توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به چاپ رسيده است.

يوسفي تعداد كتاب هاي لاتين موجود در كتابخانه هاي دانشگاه را 14 هزار و 200 جلد عنوان كرد و افزود: 38 هزار و 500 كتاب فارسي نيز در كتابخانه هاي دانشگاه موجود است و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با 40 عنوان مجله چاپي لاتين در سال هاي 83 و 84 مشترك است و همچنين با دو بانك الكترونيكي Biomedical center و Ovid EBSCO نيز مشترك است.

همچنين معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري جهت تجهيز آزمايشگاه تحقيقاتي و لانه حيوانات آزمايشگاهي در سال جاري خبر داد.