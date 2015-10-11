رایزنی پرسپولیس با سازمان لیگ برای برگزاری رایگان دیدار برابر صبا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس برای تسهیل حضور تماشاگران در بازی روز جمعه پرسپولیس برابر صبای قم، به یاد کاپیتان فقید سرخپوشان پیگیر طرح برگزاری رایگان این دیدار است.

در این ارتباط علی اکبر طاهری مذاکرات و رایزنی‌هایی را با دست‌اندرکاران سازمان لیگ انجام داد و مسئولان سازمان مساعدت‌های اولیه را در این ارتباط انجام داده‌اند.

این موضوع در بخش‌های ذیربط با همکاری سازمان لیگ در حال پیگیری و رایزنی بوده و اقدامات لازم در حال انجام است تا بازی روز جمعه به یادمانی برای زنده یاد هادی نوروزی تبدیل شود.