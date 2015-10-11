شکایت نفتی چین از ایران تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت در واکنش به خبر شکایت شرکت چینی علیه شرکت ملی نفت ایران در دادگاه بین‌المللی لندن و درخواست غرامت یک میلیارد دلاری این شرکت چینی را تکذیب کرد.

پس از اخراج پیمانکار چینی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران اردیبهشت بهار سال ۱۳۹۲ با ابلاغ رسمی حکمی به شرکت چینی (CNPCI)، این پیمانکار چینی را رسما از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی خلع ید کرد.

در شرایط فعلی عراق با برداشت روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان جنوبی بیش از چهار برابر ایران از این میدان مشترک طلای سیاه برداشت می کند و با پیشی گرفتن از ایران حالا شتاب در طرح توسعه میادین سندباد (مشترک با یادآوران ایران)، بدری (مشترک با میدان آذر ایران) و سایر میادین مشترک نفتی را در دستور کار قرار داده است.

طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی و شمالی از سوی شرکت CNPCI چین در دست اجرا است و هم اکنون روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت در قالب تولید زودهنگام از میدان آزادگان جنوبی در حال انجام است.

توسعه بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان در دو فاز دنبال می شود که در فاز نخست توسعه، با حفر ١٨٥ حلقه چاه، تولید روزانه ٣٢٠ هزار بشکه نفت و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی شده است. در فاز دوم توسعه این طرح شاهد افزایش تولید نفت به میزان ٦٠٠ هزار بشکه در روز خواهیم بود.

با گذشت حدود ۱.۵ سال از اخراج شرکت چینی (CNPCI) از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق با حضور شرکت‌های ایرانی شتاب گرفته است.

در این بین هر چند عراق با مشارکت شرکت‌های چند ملیتی نفت جهان همچون شل انگلیس از چند ماه گذشته تولید روزانه ۲۱۰ هزار بشکه طلای سیاه را در این میدان مشترک آغاز کرده است اما مسئولان شرکت نفت ایران پیش بینی می‌کنند با توجه به شتاب فعلی توسعه، امکان جبران تاخیر و عقب ماندگی‌ها تا دو سال آینده فراهم شود.

بر این اساس در اولین گام، قرارداد حفاری ۵۰ حلقه چاه جدید با کنسرسیومی ایرانی و خارجی بسته شده تا عملا پرونده حفاری ۱۵۰ حلقه چاه در این میدان مشترک نفتی اب عراق تعیین تکلیف شود.

توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق در دو فاز انجام خواهد شد که در فاز نخست توسعه، تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت و ۱۹۷ میلیون فوت مکعب گاز و در فاز دوم توسعه، افزایش تولید نفت تا سقف ۶۰۰ هزار بشکه در روز در برنامه است.