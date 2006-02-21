هپاتيت B شايع ترين بيماري ويروسي در كشور/ 3 درصد جمعيت ايران به هپاتيت B مبتلا هستند

معاون اداره كل انتقال خون استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر با اشاره به شايع ترين بيماريهاي ويروسي خوني در بين ايرانيان گفت: هپاتيت B شايعترين بيماريهاي ويروسي خوني مشاهده دربين ايرانيان بوده ، به طوري كه حدود 2ميليون نفر (حدود 3 درصد) از جمعيت كشور به آن مبتلا هستند.

دكتر بشير حاجي بيگي با ذكر اين نكته كه بعد از سل و مالاريا ، اين بيماري شايع ترين بيماري ويروسي در جهان است ، گفت: بر اساس آمار موجود حدود 400 ميليون نفر در سرتاسر جهان به اين بيماري مبتلا هستند.

وي افزود: مهمترين راه انتقال اين ويروس در ايران از طريق مادر به فرزندان بوده و از شيوه هايي مانند دست دادن ، صحبت كردن و يا حتي شنا كردن در استخر منتقل نمي شود.

حاجي بيگي گفت: اين ويروس در مقابل حرارت ، رطوبت و عوامل شيميايي مقاوم بوده و در حرارت 20 درجه زير صفر تا 15 سال ، در درجه حرارت اتاق تا 6 ماه و در يك ليوان خشك تا 4 هفته زنده مي ماند.

وي تصريح كرد: جوشاندن در دماي 100 درجه به مدت 5 دقيقه و استفاده از مواد ضد عفوني كننده مانند گلوتار آلدئيد ، كلرفورم و فرمالين از بهترين شيوه هاي از بين بردن اين ويروس است.

معاون اداره كل انتقال خون استان تهران در پايان گفت: براي همين از تمامي افرادي كه خون آنها مشكوك به ابتلا به اين ويروس است ، دعوت مي شود براي آزمايش تكميلي به مراكز درماني اين سازمان مراجعه كنند.



