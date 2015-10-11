حادثه منا برای آل سعود گران تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی ضمن ارائه گزارش از سفر خود به عربستان و با اشاره به روند طولانی صدور روادید برای سفرش به عربستان گفت: ما از دولت عربستان تقاضا کردیم تا جهت بررسی حادثه منا انتقال مجروحین و انتقال پیکر جانباختگان به کشور نمایندگانی از طرف دولت ایران به عربستان بروند اما متاسفانه با تعلل مقامات عربستانی صدور روادید چهار روز طول کشید.

وی با اشاره به رایزنی خود با مقامات عربستانی تصریح کرد: در سه ملاقاتی که با مقامات مختلف عربستان داشتیم قرار شد همه پیکرهای جانباختگان به کشور منتقل شود البته پیکر حجاجی که خانواده‌های آنها علاقه مند به دفن آنها در مکه بودند، به کشور منتقل نشد.

وزیر بهداشت افزود: تاکنون بسیاری از پیکرها به کشور منتقل شده و پیکر بقیه حجاج شناسایی شده نیز طی روزهای آینده به کشور منتقل می‌شود.

هاشمی با اشاره به ابعاد متاثر کننده فاجعه منا و با تاکید بر اینکه حجاج ایرانی بیشترین آسیب را دیدند، خاطرنشان کرد: این حادثه برای عربستان و مقامات آل سعود گران تمام شد.

وی با اشاره به استقبال رو به افزایش زائران ایرانی از حج تمتع تصریح کرد: حج امسال با ۲ میلیون زائر برگزار شد و در سال های آینده قطعا با تعداد بیشتری برگزار می‌شود.

سرپرست هیئت ایرانی اعزامی به عربستان با اشاره به ضرورت کمک علما برای برگزاری بهتر مراسم حج گفت: با توجه به گرمای شدید عربستان در مراسم حج، بسیاری از افراد استطاعت جسمی انجام اعمال را ندارند و در برخی مواقع ازدحام جمعیت در موقع طواف و همچنین اقامه نماز مشکلاتی را ایجاد می کند.

هاشمی در همین زمینه خاطره ای از حضرت آیت الله فاضل لنکرانی نقل کرد و گفت: طبق فتوای ایشان از طبقه سوم سازه جدید مسجدالحرام هم می‌توان طواف کرد که این فتوا به حجاج بسیار کمک کرده است.

آیت الله صافی گلپایگانی نیز در سخنانی با اشاره به فاجعه منا و جانباختن تعداد زیادی از حجاج اظهار کردند: این رویداد فاجعه بزرگی برای مسلمانان بود و باید برای پیشگیری از چنین حوادثی چاره ای اندیشید.

ایشان ابراز امیدواری کردند که مسئولان عربستان و دیگر کشورهای اسلامی در خصوص حج برنامه ریزی دقیقی داشته باشند تا دیگر چنین حوادثی در مراسم حج تکرار نشود .

آیت الله صافی گلپایگانی با تاکید بر عدم حضور چندین باره افراد در مراسم حج ادامه دادند: بهتر است از حضور مکرر در مراسم حج خودداری کنند و در این خصوص روایت است که وقتی امام عصر(عج) ظهور کنند این مسئله را مورد توجه قرار می دهند.

این مرجع تقلید، مدیریت صحیح از سوی مسئولان برگزار کننده حج و توجه به دستورات شرعی در برگزاری این مراسم را ضروری دانستند و افزودند: این حادثه بسیار تلخ و ناگوار بود و ما نیز باید در این خصوص مدیریت لازم را داشته باشیم.

ایشان ضمن آرزوی توفیق برای وزیر بهداشت، گفتند: کشورهای اسلامی در خصوص برگزاری مراسم حج باید به وحدت نظر رسیده و با هماهنگی، ارتباطات خود را بیشتر کنند.