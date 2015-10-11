حضور قطعی تیم جواهری گنبد در لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور، هفته گذشته با حضور ۱۲ تیم قرعه کشی شد که در میان تیم های حاضر، نامی از نماینده گنبد دیده نمی شد. مدیرعامل تیم بازرگانی جواهری گنبد نیز پس از قرعه کشی در گفتگو با خبرگزاری مهر، عدم تیمداری در لیگ برتر والیبال را به دلیل همکاری نکردن برخی مسئولان استانی و شهرستانی تائید کرد، اما در فاصله ۱۰ روز مانده به آغاز رقابت ها، حضور این تیم در لیگ برتر والیبال قطعی شده تا نوار ۲۴ سال حضور مداوم گنبدی ها در سطح نخست والیبال کشور پاره نشود.

مشکل جواهری با مساعدت شورای شهر گنبد و یکی از بانک های غیر دولتی حل شد

رئیس هیئت والیبال استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید حضور تیم جواهری گنبد در فصل جدید لیگ برتر والیبال اظهار کرد: مشکلاتی که مالک تیم جواهری در این مدت با آن رو به رو بود، در نهایت با مساعدت شورای شهر گنبد و یکی از بانک های غیر دولتی حل شد و فدراسیون والیبال نیز در تماسی با حضور تیم جواهری گنبد در لیگ برتر موافقت کرد و این تیم به احتمال زیاد جایگزین تیم پارس مهر فارس که فصل گذشته با قرار گرفتن در مکان آخر لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط کرد، خواهد شد.

علیرضا نورانی افزود: به همین منظور شب گذشته، بنده به همراه آقای ایرجی مشاور هیئت والیبال استان، جلسه ای در گنبد با حضور رمضان جواهری مالک تیم، محمدرضا جواهری رئیس و نورقلی نیازی نایب رئیس هیئت والیبال گنبد، ابراهیم غفاری رئیس اداره ورزش و جوانان گنبد و آقای گوگجلی از پیشکسوتان والیبال این شهرستان برگزار کردیم و در این جلسه با استفاده از تمامی نظرات، در خصوص انتخاب کادر اجرایی، کادر فنی و بازیکنان تیم تصمیم گیری شد.

دوجی در راس کادر فنی و ۲۹ بازیکن در لیست اولیه

وی ادامه داد: بای محمد دوجی به عنوان سرمربی، مجید آزمون به عنوان کمک مربی، طاهر آزمون به عنوان مدیر فنی، جبار دولو به عنوان مربی بدنساز و جلیل جعفربای به عنوان سرپرست تیم جواهری گنبد انتخاب شدند.

نورانی با اشاره به اینکه ۲۹ بازیکن در لیست اولیه تیم جواهری گنبد قرار گرفته اند، گفت: در پست لیبرو حمید محمدآلق، هادی سیدنیازی، سلیم عربی و گل محمد سخاوی، در پست دریافت کننده قدرتی شاهین شهروز، اسماعیل مسافر، کمال قریشی، کیوان صحنه، کامبیز کلته، جمال کنعانی پور و احسان دوجی، در پست پشت خط زن رسول آقچه لی، وفا زیتونلی و جواد حکمتی، در پست سرعتی زن سخی عیدی، متین تکاور، عبدالله محمدآلق، نصرت کیانی، فرهاد یلمه، آرمین ایگدری و عبدالله ناظری و در پست پاسور نادر یلما، ابراهیم یلمه، یوسف تویینقلی، متین آق، هومن باقری، حمید حمودی، فرهاد ملابهرامی و جواد کریمی انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: ۲۵ بازیکن حاضر در لیست بومی هستند و ۴ بازیکن غیربومی نیز در پست پاسور بازی می کنند که در نهایت یکی از آنها در لیست نهایی قرار خواهد گرفت و لیست ۱۶ نفره و نهایی تیم، متشکل از ۱۵ بازیکن بومی و یک بازیکن غیربومی در پست پاسور خواهد بود.

امیدواریم فدراسیون با حضور آقچه لی و مسافر در گنبد موافقت کند

رئیس هیئت والیبال استان گلستان با بیان اینکه امیدوار است مشکلی برای حضور آقچه لی و مسافر در تیم جواهری گنبد پیش نیاید، خاطرنشان کرد: مدیرکل ورزش و جوانان استان با فدراسیون مکاتبه کرده تا این بازیکنان که عضو تیم ملی نوجوانان هستند به گنبد بیایند و بتوانند برای شهر خودشان بازی کنند.

نورانی ادامه داد: آقچه لی علاقمند به بازی در گنبد است، در حالی که هیچ گاه نتوانسته برای شهرش بازی کند، مردم نیز انتظار دیدن این ستاره را در تیم محبوب شان دارند و اگر نتوانیم وی را جذب کنیم، ضربه بزرگی خواهیم خورد و مجبور می شویم در پست پشت خط زن، بازیکن غیربومی با هزینه زیاد جذب کنیم.

تمرینات از امروز آغاز می شود

وی در پاسخ به این سوال که تمرینات تیم جواهری گنبد چه زمانی آغاز می شود، اظهار کرد: سرپرست تیم امروز با بازیکنان تماس خواهد گرفت تا تمرینات آغاز شود و کادر فنی نیز تا ۲۴ مهر، لیست ۱۶ نفر نهایی را به هیئت والیبال گنبد اعلام خواهد کرد و ۲۷ مهر نیز گزارش کلی تیم در اختیارمان قرار داده می شود.

نورانی در خصوص هزینه های تیم جواهری گنبد یادآور شد: در این فصل محدودیت بودجه وجود دارد و مبلغ قرارداد بازیکنان با توجه به توانایی آنها تعیین شده و ممکن است نسبت به فصل گذشته کاهش داشته باشد و حتی مبلغ قرارداد سرمربی کمتر از فصل گذشته است.

این تیم در آینده حرف های بسیاری برای گفتن خواهد داشت

وی با بیان اینکه بازیکنان انتخاب شده، بهترین ترکیب ممکن در این فرصت اندک هستند، گفت: در چند سال اخیر روی بازیکنان پایه کار کرده ایم و اکنون باید از آنها استفاده کنیم تا هزینه های تیم نیز کمتر شود، میانگین سنی بازیکنان ۲۴ سال است و این تیم اگر حفظ شود، در آینده حرف های بسیاری برای گفتن خواهد داشت و می تواند جزو تیم های برتر لیگ باشد.

رئیس هیئت والیبال استان گلستان افزود: سرمربی تیم نیز از حمایت کامل کادر مدیریتی برخوردار خواهد بود و آقای دوجی با اعتماد کامل انتخاب شده و ایشان نیز قول داده تا از بازیکنان بومی و جوان استفاده کند و یقینا مردم نیز با دیدن این بازیکنان، از تیم محبوب شان حمایت می کنند و برای نتیجه گیری عجله ای نخواهند داشت.

مردم باید از همه چیز با خبر باشند

نورانی تصریح کرد: با لیدرهای والیبال گنبد نیز جلسه ای خواهیم داشت تا ارتباط صمیمی تری با آنها برقرار کنیم، یقینا زماین موفق خواهیم شد که در یک فضای شیشه ای کار کنیم و مردم از همه چیز با خبر باشند تا به ما کمک کنند و باید برای تمامی تصیممات خود دلیل داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر کلی در کادر اجرایی و فنی تیم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: شاید خیلی ها نگران پیش آمدن اختلاف نظر باشند و باید اعلام کنم هر کسی که نمی تواند با مجموعه کار کند، می تواند از تیم کنار برود، با توجه به اختیاراتی که مدیرکل ورزش و جوانان استان به بنده داده، اگر کسی بخواهد اختلاف ایجاد کند، تصمیم جدی خواهم گرفت، حتی اگر منجر به کنار گذاشتن آن فرد از تیم شود.

میزبانی جواهری گنبد از ثامن الحجج خراسان در هفته نخست

فصل جدید رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور ۱۲ تیم در یک گروه مقدماتی برگزار می شود که در نهایت ۸ تیم برتر راهی پلی آف خواهند شد. بر اساس برنامه در هفته نخست این مسابقات، چهارشنبه ۲۹ مهر راس ساعت ۱۷، شهرداری ارومیه با بانک سرمایه، پیکان تهران با آلومینیوم بندرعباس، شهرداری تبریز با سایپا تهران، کاله مازندران با نماینده زاهدان و آرمان اردکان با متین ورامین رو به رو خواهند شد و تیم جواهری گنبد در صورتی که جایگزین تیم پارس مهر فارس شود، در سالن المپیک پذیرای ثامن الحجج خراسان خواهد بود. این رقابت ها ۲۶ اسفند به پایان می رسد.

خبرنگار: محمد صالحی