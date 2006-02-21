تهران تنها پايتخت فاقد شبكه يكپارچه فاضلاب است

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با اعتبارات فعلي ، تكميل و اجراي طرح جامع فاضلاب شهر تهران حداقل 50 سال طول خواهد كشيد.

مهندس مهدي چمران ادامه داد: شهر تهران يكي از معدود پايتخت هاي بزرگ جهان است كه با توجه به وسعت ، جمعيت و همچنين قدمت شبكه آبرساني ، فاقد شبكه فاضلاب شهري بوده و طبق معيارهاي موجود از نظر تعريف يك شهر سالم با مشكلات زيادي در اين زمينه مواجه است.

وي تصريح كرد: سرعت تغيير نسبت هاي تركيب جمعيتي از روستايي به شهري ، توسعه ناهماهنگ شهر ، انفجار جمعيت و تقاضاي بيشتر مصرف توام با توليد كمتر ، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي پيچيده و گسترده اي براي مديريت كشور در بر داشته است.

چمران اظهار داشت: از سال گذشته تاكنون هر سال فقط يك ميليارد تومان اعتبار به برنامه هاي آب و فاضلاب استان تهران تخصيص داده شده كه با اين وضعيت ، روند اجراي طرح فاضلاب تهران با كندي انجام گرفته و همين مسئله آثار زيانبار و تخريبي به همراه خواهد داشت.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به مشكل كمبود اعتبار در اين زمينه تصريح كرد: اميدواريم با پيگيري شركت آب و فاضلاب تهران و همچنين شوراي شهر ، اعتبارات بيشتري در اين زمينه تخصيص يابد تا پروژه با سرعت بيشتري پيش برود.

