به گزارش خبرگزاری مهر، گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نظر دارد کرسی ترویجی غرب در گفتمانهای روابط بین المللی ایرانی را دوشنبه ۲۰ مهر ماه در این پژوهشگاه برگزار کند.

بنابراین گزارش، در این نشست دکتر حیدر علی مسعودی به عنوان ارائه دهنده این مبحث و دکتر منوچهر محمدی و دکتر داود غرایاق زندی به عنوان ناقدان جلسه حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است که این کرسی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ دوشنبه ۲۰ مهر در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير، كوچه پژوهشگاه (۲)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار خواهد شد.

حضور تمامی علاقمندان در اين نشست بلامانع است.