بزرگترين مشكل دانشگاه آزاد شهركرد بي توجهي مسئولان شهري به دانشگاه است / اياب و ذهاب دانشجويان به سختي انجام مي شود

دكتر مولوي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد بيش از پنج كيلومتر خارج از شهر قرار دارد و اياب و ذهاب دانشجويان و اساتيد با توجه به جاده قديمي و خطرناك منتهي به اين دانشگاه به سختي انجام مي شود و سازمان اتوبوسراني و تاكسيراني شهر نيز به جاي كمك به دانشجويان و دانشگاهي به دنبال منافع شخصي خود است.

وي اظهار داشت: سازمان آب و برق شهر نيز هيچ گونه كمكي به دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد نمي كند و بيشتر به دنبال رسيدن به سود هستند.

مولوي تاكيد كرد: دانشگاه آزاد شهركرد اگرچه هنوز از نظر تعداد اعضاي هيات علمي دچار مشكل است اما با توجه به آن كه اين دانشگاه از صفر شروع كرده در نقطه مطلوبي قرار دارد.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد خاطر نشان كرد: فضاي تفريحي و آموزشي دانشگاه آزاد شهركرد اگرچه از نظر وسعت تا رسيدن به نقطه ايده آل فاصله دارد و براي رسيدن به اين نقطه به بودجه زيادي نياز است اما در حد مطلوبي است.

وي تصريح كرد: اميدواريم با حضور رئيس جمهور در دانشگاه بتوانيم بخشي از مشكلات دانشگاه به خصوص مشكلات مالي را بر طرف كنيم.