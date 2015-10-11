برگزاری همایش بزرگ روز ملی پارالمپیک در قم

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۴ مهرماه روز ملی پارالمپیک نامگذاری شده است و هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین به عنوان متولی امور ورزشی این قشر در نظر دارد همایشی بزرگ به منظور گرامیداشت ورزشکاران معلول برگزار کند.
وی افزود: کمیته ملی پارالمپیک ایران هر سال در این روز، برنامههای متنوعی را در سراسر کشور برگزار کند که هیئت جانبازان و معلولین قم نیز در روز ملی گرامیداشت پارالمپیک ویژه برنامه ویژهای را طراحی کرده است که در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در سالن شهید رضاییان برگزار خواهد کرد.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان قم گفت: با توجه به فعال بودن ۱۸ رشته ورزشی ویژه معلولان و جانبازان در استان قم، این همایش عمومی با برگزاری پیاده روی نمادین ورزشکاران هیئت جانبازان و معلولین استان قم از درب ورودی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به سمت سالن شهید رضاییان محل اصلی برگزاری این همایش آغاز خواهد شد.
پیروزمنش بیان داشت: ورزش جانبازان و معلولین قم در رشته والیبال نشسته همانند بسکتبال با ویلچر دارای ظرفیت مناسبی برای حضور یک تیم در لیگ دسته اول یا برتر کشور است اما به دلیل نبود حامی مالی والیبال نشسته قم نتوانسته است در لیگهای دسته اول یا برتر حضور پیدا کند.
وی عنوان کرد: استان قم در ورزش جانبازان و معلولین در رشتههایی چون بسکتبال با ویلچر، دو و میدانی و شنا در سطح کشور حرفهای زیادی برای گفتن دارد و برخی از رشتهها در حال رشد و پیشرفت هستند.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان قم تصریح کرد: با توجه به اینکه رشتههای جانبازان و معلولین در زمره رشتههای مدال آور به حساب میآیند این توقع وجود دارد که نگاه مهربانانه تری به این رشتهها و ورزشکاران معلول وجود داشته باشد.
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