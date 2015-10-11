به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم آلومینیوم اراک و پارسه تهران روز هفتم شهریورماه برگزار شد و از سوی صادق گلشنی بازیکن تیم فوتبال آلومینیوم اراک تخلفاتی رخ داد که وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم و به پرداخت جریمه نقدی ۱۰ میلیون ریال محکوم شد.

پیش از این کمیته انضباطی با ارسال نامه‌ای و به دلیل اشتباه تایپی، از جریمه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی این بازیکن خبر داده بود که اکنون با ارسال نامه جدید و اصلاح آن، بازیکن فوق باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

کارت زرد بازیکن ذوب‌آهن بخشیده نشد

تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و گسترش فولادتبریز در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی برابر هم به میدان رفتند که در این بازی مسعود حسن‌زاده به خاطر خطایی که انجام داد، از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

پس از اعتراض باشگاه ذوب‌آهن، از سوی کمیته انضباطی بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گرفت اما این کمیته درنهایت با درخواست باشگاه ذوب‌آهن مخالفت کرده و کارت زرد حسن‌زاده بخشیده نشد زیرا دلایل و اعتراضات این باشگاه مورد موافقت و تایید قرار نگرفت.

جریمه و محرومیت برای بازیکن تیم ملوان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل تخلف محمد آبشک و عدم رعایت ماده ۷۲ آئین‌نامه انضباطی، وی را به سه جلسه از همراهی تیم خود و شرکت در مسابقات رسمی محروم کرد و این بازیکن باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.