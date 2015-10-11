وضعیت شیوع بیماری سل در ایران/ عوارض سل مقاوم به درمان

به گزارش خبرگزای مهر، دکتر علی اکبر ولایتی در نشست خبری هفتمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریوی، مراقبت‌های ویژه و سل از آغاز این کنگره از ۲۰ مهر ماه جاری خبر داد و گفت: در این کنگره حدود ۴۰ نفر از اساتید برجسته حوزه بیماری‌های ریوی، مراقبت‌های ویژه و متخصصان بیماری سل در حوزه‌های تشخیص، درمان و پیشگیری این بیماری از کشورهای مختلف حضور دارند.

وی با بیان اینکه همه کشورها کمابیش گرفتار بیماری سل هستند، گفت: البته در این زمینه پیشرفت‌هایی در کشور صورت گرفته و در حال حاضر میزان بیماری سل کمتر از میزان آن در اوایل انقلاب است؛ بطوریکه در اوایل انقلاب میزان ابتلا به سل به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت بیش از ۴۰ نفر بود. اما این عدد اکنون به زیر ۲۰ نفر ابتلا در این جمعیت رسیده که البته باید کمتر شود و وزارت بهداشت در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دهد. کاهش ابتلا به سل جز با مراقبت‌های بهداشتی محقق نمی‌شود.

ولایتی با اشاره به ایجاد مرکز تشخیص، درمان، پیشگیری و پژوهشگاه بیماری سل در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، این مرکز را به عنوان مرکزی پیشگام در ایران و منطقه عنوان کرد.

وی افزود: در کنگره فردا سخنرانانی از کشورهای آمریکا، فرانسه، بلژیک، هلند و مالزی حضور دارند و پنج نفر از پزشکان بدون مرز نیز در این کنگره شرکت می‌کنند. این کنگره ۱۴ سال است که به صورت هر دو سال یکبار در کشور برگزار می‌شود.

ولایتی درباره امکانات و تجهیزات بیمارستان مسیح دانشوری گفت: این مرکز تنها مرکزی است که پیوند ریه در آن انجام می‌شود. به طوری که تا کنون حدود ۸۰ پیوند ریه و همچنین ۱۸۰ پیوند قلب در آن انجام شده که در مرکز دیگری انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته اورژانس این بیمارستان با ۱۲ تخت کار خود را انجام می‌داد، گفت: در حال حاضر در اورژانس بیش از ۴۰ تخت وجود دارد. از طرفی بخش مهمی از بیمارانی که به ما مراجعه می‌کنند از شهرستان‌ها هستند. به دلیل اینکه بیماری‌های ریوی شایع بوده و از سرماخوردگی تا بیماری‌های مزمن ریه، سل و سرطان ریه را شامل می‌شود، این افراد از شهرهای دیگر به این مرکز مراجعه می‌کنند و به همین دلیل تخت‌های اورژانس همیشه در حداکثر ظرفیت خود به سر می‌برند. در این راستا ما در اتاق‌های مجاور اورژانس تخت‌هایی را آماده کرده‌ایم تا اگر بیماری نیاز فوری به بستری داشت بتواند در آنجا بستری شود.

وی افزود: بنابراین معمولا بخش‌های ما خالی نیست و میزان بستری آن در حداکثر ظرفیت است؛ یعنی ما در بیمارستان مسیح دانشوری بیش از ۳۰۰ تخت داریم که در اکثر مواقع پر هستند.

ولایتی با بیان اینکه برنامه ساخت دو ساختمان ۱۲ طبقه در داخل بیمارستان را داریم، گفت: حدود ۴۰ درصد یکی از این ساختمان‌ها ساخته شده و ساختمان دیگری را نیز به عنوان پژوهشگاه خواهیم ساخت. ما آمادگی داریم با این مقدمات ظرفیت بیمارستان را به ۵۰۰ تخت برسانیم. یعنی هم ارتقای کیفی و هم توسعه کمی مدنظر است.

رئیس هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبت‌های ویژه و سل با بیان اینکه سالانه ۹ میلیون نفر به تعداد مبتلایان به بیماری سل اضافه می‌شود، گفت: حدود ۱۰ درصد این تعداد با وجود درمان‌های انجام شده فوت می‌کنند که علت آن مقاومت بیماری نسبت به داروهای موجود است. علت این مقاومت نیز بد مصرف کردن دارو از سوی بیمار است.

ولایتی با بیان اینکه در همه دنیا بیماران مبتلا به سل در ۷۵ درصد موارد درمان را به صورت ناقص انجام می‌دهند، گفت: به همین دلیل بعد از شش ماه الی یک سال دوباره به بیماری سل مبتلا می‌شوند، اما این بار بیماری آنها نسبت به داروها و درمان مقاومت می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌ای با عنوان DOST که سازمان بهداشت جهانی آنرا دنبال می‌کند، گفت: وزارت بهداشت نیز به دنبال اجرای این برنامه است که عنوان آن درمان سل و مراقبت مستقیم است. به این صورت که بیمار به خانه‌های بهداشت مراجعه کرده و در آنجا دارو را به بیمار می‌دهند تا مطمئن شوند که آنرا مصرف می‌کند. این نوع درمان، درمان موفقی است و از بروز سل مقاوم به درمان جلوگیری می‌کند.

ولایتی در ادامه به برخی محورهای هفتمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریوی، مراقبت‌های ویژه و سل گفت: یکی از محورهای ما بررسی بیماری سل در مبتلایان به HIV است. چرا که ۳۰ درصد مبتلایان به بیماری ایدز دچار بیماری سل نیز می‌شوند و ایدز سیستم دفاعی بدن را ضعیف کرده و بیماری سل بر آن غلبه می‌کند.

وی با بیان اینکه ویروس بیماری سل در اکثر انسان‌ها وجود دارد، گفت: از هفت میلیارد نفر جمعیت جهان شاید دو میلیارد آن ویروس سل را در بدن خود داشته باشند. همچنین ممکن است ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم ایران نیز ویروس سل را در بدن خودشان داشته باشند. اما از هر ۱۰۰ نفری که ویروس سل دارند ۱۰ نفر آنها به سل مبتلا می‌شوند و بنابراین ۳۰ درصد کسانی که مبتلا به ایدز هستند به سل نیز مبتلا خواهند شد.

ولایتی در پاسخ به سئوالی درباره بیماری های شبه آسم که در کودکان دیده می‌شود، گفت: عامل بیماری‌های شبه آسم در کودکان ویروس‌ها هستند و در کودکانی ایجاد می‌شود که زمینه ابتلا به آسم را دارند. بیماری شبه آسم در کودکان سنین یک الی دو سالگی مشاهده می‌شود؛ به این صورت که کودک دچار تنگی نفس و خس خس هنگام نفس کشیدن می‌شود و مجاری انتهایی تنفسی آنها نیز ملتهب شده و نیاز به بستری و مراقبت‌های ویژه دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اهمیت بیماری‌های تنفسی زیاد است و با افزایش متوسط سن بیشتر خود را نشان می‌دهد، گفت: از آنجا که کشور ما در احاطه کشورهایی است که سل در آنها شایع است، بنابراین در استان‌های مرزی ما میزان ابتلا به سل بیشتر می‌شود.

ولایتی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره گران بودن هزینه دستگاه پت اسکن که برای کسانی که غدد سرطانی دارند، استفاده می‌شود و هزینه آن نزدیک به ۵ میلیون تومان است، گفت: در بیمارستان مسیح دانشوری این دستگاه را داریم که متعلق به خیرین است و بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت تاکید شده که قیمت هر تست آن به ۳.۵ میلیون تومان کاهش یابد که ما این دستورالعمل را به شرکت مربوطه ابلاغ کردیم و آنها موظفند قیمت را از ۵ میلیون به ۳.۵ میلیون کاهش دهند.

وی افزود:‌ البته این دستگاه را گروهی از خیرین با ۳۰ میلیارد سرمایه‌گذاری تهیه کردند و این پول را برای تامین داروها و نیازهای مالی دستگاه دریافت می‌کنند و سعی می‌کنند بخشی از نیازهای مالی آن را از مراجعه کننده دریافت کنند؛ چرا که هزینه‌های آن تحت پوشش بیمه نیست. در همین باره شرکت‌هایی وجود دارند که ۲۰ میلیون تومان از مردم دریافت می‌کنند تا آنها را به کشورهایی مانند ترکیه برده و از این دستگاه استفاده کنند. بنابراین ابتدا لازم است هزینه‌های این دستگاه بیمه شود و دوم اینکه خیرین بتوانند باقی پول این دستگاه را تامین کنند.

ولایتی در ادامه در پاسخ به سئوالی به درباره پیوند همزمان قلب و ریه بیماران گفت: پیوند قلب و ریه یک بار در کشور و آن هم در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است و امیدواریم بتوانیم به سمتی پیش برویم که قلب و ریه را به صورت همزمان پیوند کنیم چرا که بعد از پیوند ریه ممکن است قلب نارسا شود و نیاز به پیوند قلب هم باشد.

وی افزود: پیوند هم زمانی که یک بار در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد بر روی یک دختر ۱۲ ساله بود که گرفتاری‌های مادرزادی ریه داشت اما متاسفانه او بعد از مدتی به علت عفونت از دنیا رفت. یکی از عوارض دراز مدت پیوند ریه این است که سیستم ایمنی را تضعیف کرده و فرد دچار عفونت‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی می‌شود و درمان آنها کار دشواری است. بنابراین هرچه پیوند ما زیاد شود، تعداد کسانی که به بیمارستان و داروهای ضد عفونت وابسته می‌شوند، افزایش می‌یابد. بنابراین امیدواریم داروهای ضد عفونت‌های قارچی، ویروسی و باکتریایی را داشته باشیم.

ولایتی با اشاره به یکی از مهم‌ترین ریسک فاکتورهای بروز بیماری‌های ریوی گفت: کسانی که سیگار می‌کشند دیر یا زود دچار عوارض و بیماری‌های ریوی خواهند شد که کوچک‌ترین آن، عوارض مزمن ریه و بدترین آنها سرطان ریه است و درصد بالایی از افراد سیگاری به این عوارض مبتلا خواهند شد.