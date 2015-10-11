سردار همدانی؛ شهید بین المللی مبارزه با تروریسم

گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: شهادت سردار حسين همداني در نبرد با تکفيري ها در سوريه گرد غم و اندوه را بر چهره ايران اسلامي و ملت مسلمان و انقلابي ما نشانده است، هر چند که اين سردار بي ادعا و بزرگوار به آرزوي ديرينه خود رسيد.

سردار شهید همداني در دوران دفاع مقدس و در جبهه هاي حق عليه باطل حضوري فعال داشت. او در آن نبرد هشت ساله، غيرتمندانه در مقابل دشمن بعثي سينه سپر کرد و با همه وجود از خاک کشورمان صيانت کرد. او در کنار ديگر شهدا و رزمندگاني که افتخار هميشگي ايران زمين هستند، جان خود را در طبق اخلاص گذاشت اما گويا قسمت بود او مزد آن همه صلابت خالصانه خود در طول جنگ تحميلي را پس از سالها در سوريه و در جوار حرم حضرت زينب کبري (سلام الله عليها) دريافت کند.

سردار حسين همداني از بنيانگذاران سپاه همدان بود و مدتي نيز فرماندهي لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله را برعهده داشت. پس از تبديل اين لشکر به سپاه محمد رسول‌الله فرماندهی اين سپاه نيز برعهده سردار همداني بود. خاطرات وي در قالب ۲ کتاب «مهتاب خيّن» و «تکليف است برادر» منتشر شده است.

سردار همداني در طول مدت حضور مستشاري خود در سوريه، از هيچ گونه اقدامي در جهت صيانت از حرم بانوي بزرگوار اسلام و مظهر وفا و بردباري، حضرت زينب (سلام الله عليها) و ديگر اماکن مقدسه مانند حرم حضرت رقيه (سلام الله عليها) دريغ نورزيد.

او با تمام وجود تجربيات خود در ميدان نبرد را به رزمندگان سوريه و مقاومت منتقل مي کرد تا مبادا مهره هاي غرب و آل سعود و رژيم صهيونيستي بر خاک سوريه تسلط پيدا کنند.

سردار شهيد همداني به معناي واقعي کلمه، مومن به قاعده نفي سبيل بود. او سلطه کفار و مهره هاي تکفيري کفار مانند داعش و النصره و ديگر گروه هاي تروريستي ساخته و پرداخته دست غرب و وهابيون را بر جهان اسلام نمي پذيرفت.

سردار همداني در کنار حضور خالصانه و بسيار موثري که در سوريه داشت و در کنار نقش مهم مستشاري، نسبت به تهديدات ايالات متحده آمريکا و جبهه غرب نیز به شدت قاطعانه موضع گيري مي کرد.

چندي پيش زماني که «ژنرال دمپسي» فرمانده ستاد مشترک ارتش آمريکا در خصوص اقدام نظامي عليه ايران سخنان سخيف و متوهمانه اي را بر زبان راند، طنين صداي سردار همداني در گوش تک تک مقامات آمريکايي پيچيد :

«عربده کشيدن و شعار دادن آْمريکا نمي‌تواند ما را از ميدان به در کند. در سال گذشته (سال ۲۰۱۳ ميلادي) که آمريکايي‌ها قصد حمله به سوريه را داشتند ۴۸ ساعت قبل از حمله، همه از تعهد با آمريکا خارج شدند. اگر آمريکا قادر بود به سوريه حمله مي‌کرد، جايي‌که براي امنيت رژيم صهيونيستي همه تلاش خود را گذاشته است. اگر آمريکايي‌ها چنين اشتباهي کنند، حتماً آخرين اشتباهشان خواهد بود و مانند اتحاد جماهير شوروي سابق در باتلاق فرو خواهند رفت...»

بدون شک بهترين لقبي که مي توان براي اين شهيد بزرگوار و در توصيف شخصيت والاي او در نظر گرفت، «شهيد بین المللی مبارزه با تروريسم» است. سردار همداني ضمن رصد هوشمندانه معادلات منطقه، «تروريسم تکفيري» و خاستگاه غربي، وهابي و صهيونيستي آن را به خوبي شناخته بود.

اخلاص سردار همداني در ميدان نبرد با تروريست هاي تکفيري در کنار آگاهي وي نسبت به ماهيت، رفتار و تاکتيک اين تروريست ها سبب شده بود تا ارزش و عيار بالاي مشاوره هاي او به نيروهاي نظامي و ارتش سوريه در خصوص چگونگي مقابله با تکفيري ها، خود را در ميدان نبرد نشان دهد.

امروز شهيد سردار حسين همداني ديگر در کنار ما نيست اما برکات خون اين شهيد بزرگوار به همراه دهها دستاوردي که از خود در مسير مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمين به جا مانده است دلگرمي بزرگي براي آزاديخواهان واقعي در جهان اسلام است.

اگرچه فقدان و فراق سردار شهيد همداني براي ايران اسلامي و جريان مقاومت در منطقه سنگين است، اما شک و شبهه اي وجود ندارد که شهادت مردان بزرگ خون جهاد و ايستادگي و مقاومت را با شدت بيشتري در رگهاي فرزندان اسلام و مقاومت به گردش در مي آورد.

امروز غرب، رژيم صهيونيستي و آل سعود و مهره هاي تکفيري و تروريستي آنها از شهادت امثال سردار شهيد همداني نيز به مانند حيات آنها و بلکه بيشتر هراس دارند، هراس و واهمه اي که تا لحظه شکست کامل و نهايي تروريست ها و حاميان آنها ادامه خواهد داشت.