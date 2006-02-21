ابومازن درمورد وخامت اوضاع در سرزمين هاي فلسطيني هشدار داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، اين منابع افزودند: هشت شهروند فلسطيني هدف گلوله مستقيم نظاميان رژيم صهيونيستي قرار گرفتند و مجروح شدند.

اين درحالي است كه نظاميان رژيم صهيونيستي روز گذشته درحمله به اردوگاه بلاطه دستكم 17 فلسطيني را به ضرب گلوله زخمي كرده بودند .

سخنگوي ارتش اشغالگر قدس به خبرگزاري فرانسه گفت : نيروهاي ما در تازه ترين تحركات خود در نابلس يك آزمايشگاه داراي تجهيزات ساخت بمب پيدا كردند.

وي افزود : نيروهاي اسرائيلي صبح امروز 11 فعال فلسطيني را دستگير كردند كه شش نفرازاعضاي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و چهار تن از اعضاي جنبش جهاد اسلامي هستند.

درواكنش به تحركات جديد اسرائيل ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان حمله اشغالگران اسرائيلي به اردوگاه بلاطه را محكوم كرد و از جامعه بين المللي خواست براي تحت فشار گذاشتن اسرائيل دخالت كند .

وي در كنفرانس خبري درغزه گفت : حمله نظامي اسرائيل به نابلس و اردوگاههاي اطراف ما را وادار مي سازد تا به تمام جهان هشدار دهيم كه اوضاع غير قابل تحمل و اوضاع ساعت به ساعت درحال بحراني شدن است .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين افزود : ما به تمام جهان اعلام مي كنيم و از كميته چهار جانبه مي خواهيم براي پايان دادن به تجاوزات خطرناك عليه ملت ما اسرائيل را تحت فشار قرار دهند.

روز گذشته جوخه هاي ترور رژيم صهيونيستي فرمانده شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي فلسطين در نابلس را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.