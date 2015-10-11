دعوت «نواز شریف» از «سید علی گیلانی» برای سفر به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، «سید علی گیلانی» طی دعوتنامه ای که توسط «قاضی عبدالباسط» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به وی فرستاده شده، به پاکستان می رود.

در این نامه اطمینان داده شده است که دولت پاکستان با مردم کشمیر در سطوح سیاسی و اخلاقی همکاری خواهد کرد.

«سید علی گیلانی» نیز در این راستا از دولت هند درخواست کرده که پاسپورتش را از حالت تعلیق درآورند چرا که می خواهد به دعوت « نواز شریف» به پاکستان برود.

لازم به ذکر است که «سید علی گیلانی» در جریان تظاهرات و اعتصاب درکشمیرتوسط دولت هند دستگیر شد و پاسپورت وی به حالت تعلیق درآمد.