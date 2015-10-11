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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

دعوت «نواز شریف» از «سید علی گیلانی» برای سفر به پاکستان

دعوت «نواز شریف» از «سید علی گیلانی» برای سفر به پاکستان

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان طی نامه ای به صورت رسمی «سید علی گیلانی» رهبرحزب آزادی کشمیر را به پاکستان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، «سید علی گیلانی» طی دعوتنامه ای که توسط «قاضی عبدالباسط» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به وی فرستاده شده، به پاکستان می رود.

در این نامه اطمینان داده شده است که دولت پاکستان با مردم کشمیر در سطوح سیاسی و اخلاقی همکاری خواهد کرد.

«سید علی گیلانی» نیز در این راستا از دولت هند درخواست کرده که پاسپورتش را از حالت تعلیق درآورند چرا که می خواهد به دعوت « نواز شریف» به پاکستان برود.

لازم به ذکر است که  «سید علی گیلانی» در جریان تظاهرات و اعتصاب درکشمیرتوسط دولت هند دستگیر شد و پاسپورت وی به حالت تعلیق درآمد.

کد مطلب 2937931

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