چشم جهان اسلام به ایران است/ حکومت آل سعود سقوط می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت دفاع مقدس و جانباختگان فاجعه منا که در گرگان برگزار شد، ابتدا به همرزم شهید خود اشاره کرد و گفت: سردار حسین همدانی یکی از فرماندهان راهبردی مقابله با تروریست ها و گروه های وابسته به آن بود و ثمره مجاهدت های خود را به دست آورد.

سردار قربانی افزود: ایران به عنوان کشوری کهن و با قدمتی بیش از ۱۰ هزار سال، روزگاری قلمرو بسیار گسترده ای داشت که در دوره ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی بخش های بزرگی از آن از دست رفت.

وی به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان اشاره و اظهار کرد: ایران از نظر جغرافیایی، نظامی، فرهنگی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد و تمام تلاش استکبار برای تصرف خاک کشور بوده است.

سردار قربانی با اشاره به تجزیه ایران در جنگ های جهانی اول و دوم بیان کرد: در جنگ جهانی اول و دوم آسیب های زیادی به کشور وارد شد و رضاشاه حتی یک روز هم مقاومت نکرد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی موجب شد حکومت شاهنشاهی و ذلتی که بر ملت ایران وارد شده بود سرنگون شود و حکومت خدایی جانشین آن شود.

دستگیری جاسوسان در ۴۰ کیلومتری مرزها

رئیس موزه دفاع مقدس کشور ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جریانات متعددی نظیر خلق عرب، بلوچ و کردستان حوادث زیادی را به وجود آوردند که در آن زمان بالغ بر ۶۰ گروه و دسته دستگیر شدند.

سردار قربانی افزود: با اشراف اطلاعاتی، هم اکنون در ۴۰ کیلومتری مرزهای کشور هر عنصری که بخواهد اقدام جاسوسی و خرابکارانه انجام دهد را دستگیر می کنیم.

وی با طرح شکست خورده تجزیه ایران پس از انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: گروهک های پس از انقلاب به دنبال تجزیه ایران بودند و پس از قطع ارتباط ایران با امریکا، جلسه ای در کاخ اردن برگزار کردند و نقشه براندازی حکومت کشور را کشیدند.

وی خاطرنشان کرد: آنها چون جایگاه و قدرت ولایت فقیه را می شناختند و به آن آگاه بودند، به دنبال سرنگونی و حذف ولایت فقیه حتی در قانون اساسی کشور بودند.

فاجعه منا برنامه ریزی شده بود

رئیس موزه دفاع مقدس کشور ضمن اشاره به دلاوری های زنان خوزستانی در زمان حمله صدام به خرمشهر گفت: اگر نور ولایت فقیه و رهبری نبود، قطعاً به چنین جایگاهی نمی رسیدیم.

سردار مرتضی قربانی بیان کرد: دنیای اسلام امروز به کشور ما نیاز دارد و چشم آنها به ولایت فقیه است و با امثال سردار سلیمانی و شهید همدانی توانسته ایم کشورهای غربی را به زانو در بیاوریم.

سردار قربانی با بیان اینکه کسانی که از داخل به اقتصاد کشور ضربه زدند وابسته به اسرائیل هستند، تصریح کرد: دشمنان در تهاجم نظامی نتوانستند کاری از پیش ببرند و می خواهند در عرصه های دیگر در ما نفوذ کنند.

وی فاجعه اخیر منا را «برنامه ریزی شده» خواند و بیان کرد: مطمئن باشید حکومت آل سعود سقوط خواهد کرد.