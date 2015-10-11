به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجمع انتخاباتی تمام فدراسیون‌هایی که در نوبت برگزاری هستند، تا پایان سال برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق اعلام انجام شده، انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی ششم آبانماه برگزار می‌شود. به تدریج و تا پایان سال انتخابات فدراسیون‌های شطرنج، تنیس روی میز و اتومبیلرانی را نیز برگزار خواهیم کرد، والیبال هم که اواخر امسال دوره مدیریت ۴ ساله‌اش تمام می‌شود و بعد از آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

سجادی در مورد اینکه آیا در مورد این فدراسیون‌ها ثبت‌نام اولیه از کاندیداها تکرار می‌شود، گفت: برنامه ما این است انتخابات را برگزار کنیم و برابر مقررات هم عمل خواهیم کرد.