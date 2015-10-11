  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

مجمع انتخاباتی چهار فدراسیون تا پایان سال ۹۴ برگزار می‌شود

مجمع انتخاباتی چهار فدراسیون تا پایان سال ۹۴ برگزار می‌شود

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت که علاوه بر انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی، مجمع انتخاباتی سه فدراسیون شطرنج، تنیس روی میز و اتومبیلرانی نیز تا پایان سال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجمع انتخاباتی تمام فدراسیون‌هایی که در نوبت برگزاری هستند، تا پایان سال برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق اعلام انجام شده، انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی ششم آبانماه برگزار می‌شود. به تدریج و تا پایان سال انتخابات فدراسیون‌های شطرنج، تنیس روی میز و اتومبیلرانی را نیز برگزار خواهیم کرد، والیبال هم که اواخر امسال دوره مدیریت ۴ ساله‌اش تمام می‌شود و بعد از آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

سجادی در مورد اینکه آیا در مورد این فدراسیون‌ها ثبت‌نام اولیه از کاندیداها تکرار می‌شود، گفت: برنامه ما این است انتخابات را برگزار کنیم و برابر مقررات هم عمل خواهیم کرد.

کد مطلب 2937938
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها