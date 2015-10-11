  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

استاندار سمنان:

بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات فراهم شود

بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات فراهم شود

سمنان - استاندار سمنان با تاکید بر اینکه شرعا و قانونا مسئول صیانت از آراء مردم هستیم، گفت: بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس وکیلی صبح یکشنبه در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان سمنان در محل استانداری با تاکید بر اینکه شرعا و قانونا مسئول صیانت از آراء مردم هستیم، گفت: ایجاد اعتماد و اطمینان در برگزاری انتخابات امر مهمی است و یکی از وظایف اصلی دست اندرکاران انتخابات ایجاد اعتماد و اطمینان بخشی به جامعه است.

وی یکی از مسئولیت های مهم وزارت کشور را برگزاری مطلوب انتخابات برشمرد و افزود: انتخابات یک فرصت و نمایش برای به تصویر کشیدن حضور فعال مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی است و هرچقدر حضور مردم گسترده تر باشد بعنوان یک هویت ملی در جهان حائز اهمیت و نقش آفرین است.

 استاندار سمنان با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به نظر و آرای مردم است، افزود: مشارکت مردم در انتخابات نشانگر علاقمندی ایشان به نظام است که باید برای حضور حداکثری و بسترسازی در این زمینه تلاش مضاعف شود.

وکیلی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات مختلف در سطح استان سمنان و میزان مشارکت بالای مردم در صحنه های مختلف اظهار داشت: امیدواریم امسال هم مردم استان مقتدرانه، پرشور و با نشاط در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.

وی همچنین به ارتباط و پوشش کامل استان و شهرستانها از لحاظ ارتباط مخابراتی و فناوری و توجه و تامین نیازمندیهای فرمانداریها در خصوص برگزاری مطلوب انتخابات، فعال تر شدن مستمر ستاد انتخابات استان و سرکشی به ستادهای انتخابات شهرستانها، رصد مسائل و مشکلات و موارد مختلف انتخابات در سطح شهرستانها، توجه به قانون و مقررات انتخابات توسط فرمانداران و بخشداران در سطح استان و رعایت بیطرفی کامل برگزار کنندگان انتخابات تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی و رئیس ستاد انتخابات استان سمنان نیز در این جلسه بر برگزاری انتخابات بصورت شفاف و حضور گسترده مردم تاکید کرد و در این زمینه گفت: همه فرمانداری ها و بخشداری ها با یک آمادگی کامل، بستر مناسب برای مشارکت خداکثری مردم در پای صندوق های رای را ایجاد کنند.

محمدرضا میرزایی همچنین بر اشراف کامل بر مقررات و قوانین مربوط به انتخابات تاکید کرد.

مهدی بندر آبادی مدیر دفتر سیاسی و انتخابات و دبیر ستاد انتخابات استان سمنان نیز در خاتمه گزارشی از مصوبات جلسات گذشته ارائه کرد و فرمانداران و بخشداران و اعضای ستاد نقطه نظرات و مطالب خودشان را مطرح کردند.

کد مطلب 2937947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها