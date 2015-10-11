شاخص کل بورس ۱۰۹ واحد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بازار سرمایه، داد و ستد ۴۰۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۹۲ میلیارد تومان در۲۴هزار نوبت رقم خورد.

در حالی که شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۴۲ واحد، شاخص کل(هم وزن) ۰.۶۰ واحد، شاخص قیمت(هم وزن) ۰.۵۰ واحد، شاخص آزاد شناور ۲۲۵ واحد و بازار اول ۱۷۴ واحد افت کردند، شاخص بازار دوم ۳۰۶واحد رشد کرد.

ارزش روز بازار نیز همچنان ۲۶۲ هزار میلیارد تومان است.

همچنین در روز جاری ۷۵ میلیون ورقه بهادار در ۱۳ هزار و ۶۵۰ نوبت به ارزش ۴۱۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در بازارهای فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

شاخص کل فرابورس امروز همانند روز گذشته با کمی افزایش در جایگاه ۶۸۰ واحدی ایستاد.

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با کاهش قیمت مواجه و در بازه ۶۰۳ تا ۶۶۶ هزار ریال خرید و فروش شد.