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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

مدیر کل بحران استانداری فارس به مهر مطرح کرد:

زلزله «کنارتخته» هیچ‌گونه خسارتی به همراه نداشت

زلزله «کنارتخته» هیچ‌گونه خسارتی به همراه نداشت

شیراز - مدیرکل بحران استانداری فارس گفت: زمین لرزه کنارتخته هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر، مطرح کرد: زمین لرزه ۴.۴ریشتر در کنارتخته بوده که خوشبختانه هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است.

مدیر کل بحران استانداری فارس ادامه داد: این زمین لرزه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد.

وی تاکید کرد: با آمادگی و هماهنگی مناسبی که میان تمامی دستگاه های استان فارس وجود دارد توانایی رویا رویی با هرگونه حادثه ای در استان فارس وجود دارد.

فیاض پور تصریح کرد: خوشبختانه برنامه ریزی و پیش بینی های لازم برای مواقع بحرانی در استان فارس وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی برای مردم نیست.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ در مقیاس امواج درونی زمینی بامداد امروز یکشنبه کنارتخته در جنوب غرب استان فارس را لرزاند.

کد مطلب 2937974

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