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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۰

با حضور نمایندگان یونسکو و کشورهای خارجی؛

نشست بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در جزیره قشم آغاز شد

نشست بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در جزیره قشم آغاز شد

قشم- مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز به کار نخستین نشست بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در جزیره قشم با حضور نمایندگان کشورهای خارجی و یونسکو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد کمالی ظهر یکشنبه در آیین آغاز به کار این نشست گفت: نگاه ژرف به هویت این خطه پربار از ایران زمین و اصالت زندگی جزیره نشینان تاثیرات به سزایی در تغییر نوع نگاه به زندگی خواهد داشت.

وی ادامه داد: تعاملات مردم این جزیره با شبه قاره هند، چین و آفریقا از طریق سفرهای دریایی موجب انتقال فرهنگ مردمان این جزیره به سایر نقاط جهان و همچنین تاثیر پذیری ساکنان بومی از دیگر فرهنگ های موجود در جهان شده است.

کمالی اظهار داشت: همین تعاملات خرده فرهنگ های متعددی را در جای جای این جزیره شکل داده که خاستگاه شکل گیری یکی از فرهنگ های بشری شده و در صورتی که درصدد حفظ آنها برآییم خدمت بزرگی به تاریخ و بشر کرده ایم.

نخستین همایش بین المللی میراث فرهنگی ناملموس به مدت سه روز از نوزدهم تا بیست و یکم مهرماه در مرکز بین المللی رشد قشم و با حضور نمایندگانی از سازمان یونسکو برگزار می شود.

داشتن جزیره سالم حول محور روستاهایی پاکیزه و بر اساس مولفه های بهداشتی، آموزشی و بررسی و ارج نهادن به ادبیات شفاهی، آئین ها، هنرها و دانش های بومی مردم ۶۷ روستای جزیره قشم از اهداف اصلی برگزاری این همایش اعلام شده است.

کد مطلب 2937976

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