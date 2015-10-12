بلاتکلیفی وعده ساخت ۶۰ هتل پرستاره/ ضررهای یک تصمیم آنی

غلامحسین حسینی به خبرنگار مهر گفت: در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شد که ۱۰۰ هتل ۴ و ۵ ستاره ساخته شود که بعدها گفتند که ۶۰ هتل می‌سازند،‌ اما این کار هم به هر دلیلی انجام نشد و اکنون این پروژه‌ها به پرونده‌های حقوقی تبدیل شده‌اند چون ۸ سال طول کشیده و بلاتکلیف مانده‌اند..

حسینی ادامه داد: در یک سال گذشته تقریبا برخی از این پرونده‌ها را ساماندهی و حل کردیم. اکنون بیشترین حجم کاری ما صرف رسیدگی به این پرونده‌های حقوقی می‌شود. در همه شرکت‌ها معمولا تعداد مشاور حقوقی حضور دارند اما واحد حقوقی شرکت توسعه گردشگری به خاطر وجود پرونده های حقوقی متعدد به تنهایی حکم یک اداره را دارد!

وی گفت: هنوز ضرری که پروژه‌های نیمه تمام برای شرکت ایجاد کرده‌اند برآورد ریالی نشده است ولی تا یکی دو سال دیگر که این پرونده‌ها به نتیجه برسند می‌توان گفت عملی نشدن تصمیم ساخت ۶۰ هتل چه زیان هایی را متوجه شرکت کرده است. با این حال به فکر توسعه نیز بوده ایم و تا پایان سال یکی دو هتل دیگر را به مرحله بهره برداری و ساخت می رسانیم. اکنون هتل بیستون کرمانشاه را به بهره برداری رساندیم. قرار است هتلی نیز در اردبیل ساخته شود.

حسینی ادامه داد: در چشم اندازی که تعریف می کنیم متنوع‌ترین گروه هتلی را خواهیم داشت. یعنی به ذائقه بازار احترام می‌گذاریم اکنون در گروه هتل‌های لاله متنوع‌ترین هتل‌ها موجود است. از بوتیک هتل گرفته تا هتل سنتی و تاریخی و شاید بتوانیم هتل اسپرت را نیز راه اندازی کرده و به گروه هتل‌هایمان اضافه کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری درباره واگذاری هتل‌های لاله یزد و کیش نیز گفت: هتل لاله یزد به صندوق احیا و هتل لاله کیش نیز به بخش خصوصی واگذار شد اما نمی‌دانیم دلیل این واگذاری‌ها چه بود.

وی درباره اینکه آیا قرار است هتل‌های دیگر این شرکت نیز واگذار شود گفت: شاید به دلیل پراکندگی دارایی‌هایی که دارد واگذاری‌ها موردی انجام شود اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده و معمولا نمی توان یکی دو هتل از یک زنجیره هتل‌ها را فروخت چون گروه هتلی، یک زنجیره هتلی است که خدمات می‌دهد و با هم ارزش افزوده‌ای را ایجاد می کنند اما وقتی یکی دو هتل از آن گروه فروخته می شود حلقه مفقوده ای در گروه هتلی ایجاد خواهد شد.

حسینی افزود: این تصمیم مدیران قبلی شرکت بوده است و یکی از ابهامات ما هم این بوده که چرا و چطور این هتل‌ها به فروش رفته است و چرا اساسا ترکیب هتلی را به هم زده‌اند. من از آن جهت که آیا این هتلها به قیمت فروخته شده یا نه وارد نمی‌شود. بلکه می‌گویم وقتی با یک تصمیم آنی گروه هتلی دارای شکاف می‌شود، از آنجا که خدمات زنجیره‌وار می‌دهند و مشتری ثابت دارند، دچار ضرر می‌شوند. وقتی این حلقه خراب شد تا بازسازی دوباره آن خسارت زیادی به گروه وارد می شود.