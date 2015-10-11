قهرمانی قاطعانه تیم ایران با کسب پنج مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها برای نخستین بار با قوانین مورد تائید اتحادیه جهانی و با حضور ۱۸ کشور جهان در ۵ وزن برگزار شد که در پایان تیم ایران با کسب ۵ مدال طلا، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

جمال علیزاده، حمید مومن، پیمان یاراحمدی، امیررضا اکبرزاده و جابر صادق‌زاده نمایندگان اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم ایران بودند که توانستند در این رقابتها صاحب مدال طلا شوند.

اتحادیه جهانی کشتی از سال ۲۰۱۵ اقدام به زیر پوشش دادن رشته‌های سنتی کشتی کرده که کشتی پهلوانی یکی از رشته‌های سنتی بوده که به معرفی ایران در این اتحادیه به ثبت رسیده است.