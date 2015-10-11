ضرب الاجل به بانکهای لرستان/ تشکیل کمیته رسیدگی به پرداخت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان به عدم مشارکت بانک ها برای پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی استان اشاره کرد و اظهار داشت: میزان مشارکت بانک های دولتی لرستان برای پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی استان طی دو سال گذشته ۱۱ درصد بوده است.

وی افزود: میزان مشارکت بانک های دولتی برای پرداخت تسهیلات در سال گذشته پنج درصد و در سال جاری حدود شش درصد بوده که این میزان مشارکت قابل قبول نیست.

بانک ها و دستگاه های اجرایی استان بیکاری لرستان را درک کنند

استاندار لرستان با بیان اینکه بانک های خصوصی اعلام کرده اند هیچگونه ابلاغی از سوی مرکز برای پرداخت تسهیلات به مددجویان لرستانی صورت نگرفته است اضافه کرد: البته به نظر می رسد این بانک ها هیچ پیگیری در این زمینه نداشته اند.

بازوند عنوان کرد: در استان لرستان همگان، از مردم گرفته تا مسئولین به این اجماع رسیده ایم که برای همیشه رتبه اول بیکاری را در اختیار داشته باشیم.

وی از مدیران بانک ها و دستگاه های اجرایی استان خواست بیکاری لرستان را مقداری درک کنند و افزود: ما برای رفع مشکلات استان مدیر شده ایم و قرار نیست به مشکلات آن اضافه کنیم لذا بانک های خصوصی استان باید موضوع ابلاغ پرداخت تسهیلات به مددجویان را پیگیری کنند.

۲۵ درصد تسهیلات داخلی بانک ها به بخش کشاورزی اختصاص داده شود

استاندار لرستان بیان داشت: مطابق بند «ه» تبصره ۱۱ بانک ها مکلف شده اند ۲۵ درصد تسهیلات منابع داخلی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند لذا این موضوع به عنوان مصوبه کارگروه اشتغال استان لحاظ خواهد شد.

بازوند افزود: بانک های استان در طول سال های گذشته تسهیلات بخش کشاورزی را پرداخت می کردند ولی ممکن بود این تسهیلات در بخش کشاورزی هزینه نشود لذا از این به بعد متقاضیان دریافت تسهیلات در بخش کشاورزی باید از طریق سازمان جهاد کشاورزی لرستان به بانک ها معرفی شوند.

وی به اختصاص اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بخش مشاغل خانگی استان اشاره کرد و گفت: بانک های عامل این بخش دو بانک ملت و صادرات است.

۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد مشاغل زودبازده به لرستان تعلق گرفت

استاندار لرستان اظهار داشت: مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد مشاغل زودبازده و کوچک در استان توسط صندوق کار آفرینی امید استان تعیین شده که تا کنون ۱۴ میلیارد تومان آن جذب شده است.

بازوند سود نرخ تسهیلات در نظر گرفته شده برای ایجاد مشاغل زودبازده در استان را چهار درصد خواند و افزود: قرار است ماهیانه مبلغ هشت میلیارد تومان از محل صندوق کارآفرینی امید برای لرستان جذب شود.

بنا براین گزارش، مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیته امداد، بهزیستی و بانک های لرستان برای رسیدگی به وضعیت پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تشکیل شده و بر تشکیل جلسات هفتگی این کمیته به صورت منظم تاکید شد.