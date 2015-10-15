محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ مراکز فراگیر در کانون‌های پرورش فکری برای اعضای کودک و نوجوان با معلولیت‌های خاص آماده سازی می‌شوند.

وی گفت: یک مرکز فراگیر برای کودکان با معلولیت‌های خاص در مرکز شماره هفت کانون در حال آماده سازی است که تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: آماده سازی مراکز فراگیر شامل تهیه کتاب‌های بریل و کتاب‌های گویا، بکارگیری مربیان آموزش دیده، ‌ رمپ‌گذاری ساختمان و غیره می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم در خصوص احداث مجتمع بین المللی آفرینش‌های دینی و مذهبی نیز افزود: مجتمع بین المللی آفرینش‌های دینی و مذهبی در دهه مبارک فجر به بهره برداری می‌رسد که این مجتمع شامل کتابخانه کودک، کتابخانه تخصصی بزرگسال، سینما کودک، مرکز فرهنگی و هنری، مرکز علوم و نجوم و غیره است.

وی ادامه داد: مجتمع بین‌المللی آفرینش‌های دینی و مذهبی با متراژ نزدیک به ۱۲ هزار متر مربع در منطقه پردیسان آماده بهره برداری است.