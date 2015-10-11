۲۰۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور/ آخرین وضعیت پرونده خاوری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود رضوانی در حاشیه چهارمین نشست تخصصی پلیس بین‌الملل با روسای پلیس آگاهی و افسران رابط اینترپل مستقر در تهران در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر ایرانی در کشورهای خارجی به دلیل ارتکاب جرم‌های گوناگون، در بازداشت بسر می‌برند؛ این در حالی است که به خاطر اطلاعاتی بودن تعداد زندانیان، هیچ کشوری اطلاعات مربوط به اتباع زندانی خود در کشورهای دیگر را رسانه‌ای نمی‌کند.

وی با اعلام اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر شبکه‌های مواد مخدر از بی‌اطلاعی و عدم آگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و در قالب مسافران از همه جا بی‌خبر اقدام به انتقال مواد مخدر می‌کنند، گفت: از این رو تعداد زیادی از اتباع ایرانی که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و جنوب شرق آسیا در زندان هستند، با استفاده از همین شیوه در دام پلیس کشورها گرفتار شده‌اند.

رئیس پلیس اینترپل ناجا با هشدار به مسافرانی که قصد انجام سفرهای خارجی به ویژه در حوزه کشورهای خلیج‌فارس، آسیای جنوب شرقی و اروپا را دارند، گفت: این مسافران از حمل بار و یا بسته امانتی خودداری کنند و به توصیه‌های پلیس حتما گوش فرا دهند. جابجایی داروهای کدئین‌دار نیز در برخی از کشورها جرم محسوب می‌شود و پلیس مستقر در فرودگاه بدون اغماض درباره زن یا مرد بودن، سالمند یا نوجوان بودن با حاملان این‌گونه مواد به شدت برخورد می‌کند.

رضوانی درباره آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری نیز گفت: ما تلاش‌های خود را انجام داده‌ایم. ده ها پیام برای اینترپل کانادا و استان اُتاوا انجام داده‌ایم، با آنها گفتگو داشتیم و آنها در نهایت پذیرفته‌اند که خاوری در کانادا و در این استان حضور دارد و قرار شده است به عنوان معاضدت قضائی، با ما همکاری کنند و به نیابت از جمهوری اسلامی، سئوالاتی را از وی مطرح کنند. دولت کانادا در رابطه با دستگیری و استرداد وی، کاری انجام نداده و بارها اعلام کرده است که باید حکم قضایی دستگیری خاوری متهم اختلاس سه هزار میلیاردی به تائید مقامات قضایی کشور کانادا برسد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص زندانیان ایرانی که به خاطر حمل مواد مخدر در مالزی زندانی هستند، گفت: زمینه ارتباط همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان با پلیس کشورهای چین، تایلند، مالزی و اندونزی فراهم شده و در هفت سال اخیر ارتباطات خوبی شکل گرفته است تا جایی که کشفیات ما از مبدأ یعنی شرق به غرب آسیا کاهش چشمگیری داشته است و موفق شده‌ایم با تعامل خوبی که بین کشورهای عضو وجود دارد، شبکه‌های توزیع مبارزه با مواد مخدر را شناسایی و منهدم کنیم.

رئیس پلیس اینترپل ناجا گفت: پلیس مواد مخدر ایران با مالزی در حال همکاری است ولی در رابطه با سطوح این همکاری و استرداد مجرمان مواد مخدری دربند باید توضیحات تکمیلی را از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بپرسیم.