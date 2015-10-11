حضور ایران در نمایشگاه اکسپو ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاویون جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های مختلف تولیدی انواع صنایع و تجهیزات حوزه ساختمانی، راه و شهرسازی، صنایع تبدیلی، صنایع مولد، صنایع حوزه نفت و انرژی و صنایع دستی و هنری را ارائه کرده اند.

غلامرضا رضائیان مدیر پاویون جمهوری اسلامی ایران گفت: این پاویون با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور ۲۸ شرکت ایرانی و ۱۵۰ شرکت خارجی از کشور های ارمنستان، روسیه، ایتالیا، ‌آلمان و گرجستان برپا شده است.

وی افزود: نمایشگاه بین المللی پان آرمنیا اکسپو ارمنستان که یکی از نمایشگاه‌های مهم این کشور محسوب می شود، از ۱۶ مهر آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.

رضائیان تصریح کرد: پان آرمنیا اکسپو نمایشگاهی است که در آن شرکت‌های ایرانی هر ساله بازارهای جدیدی برای صادرات کلاهای خود پیدا می‌کنند و امسال هم این نمایشگاه با حضور نخست وزیر ارمنستان، ‌ وزیر اقتصاد، رئیس هیات مدیره اتاق صنایع و بازرگانی ارمنستان، رئیس آژانس توسعه ارمنستان، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان افتتاح شده است.

وی اطهارداشت: افزایش سهم بازارهای صادراتی، فراهم سازی شرایط مناسب جهت حضور توانمند تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان در عرصه های بین المللی و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی از اهداف برگزاری این پاویون است، ضمن اینکه هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان در مراسم افتتاح نمایشگاه ضمن بازدید از پاویون کشورمان، بر توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.