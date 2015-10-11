حضورم در لیگ جهانی کاراته اتریش به دلیل مشکل روادید لغو شد

امیر مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا در ژاپن و قرار گرفتن زیر پوشش باشگاه یاسین پیشرو، حضور در مسابقات کاراته وان اتریش را در برنامه داشتم که این بار مشکل جدیدی رخ داد و روادید من برای سفر به اتریش صادر نشد.

وی افزود: سفارت اتریش به دلیل مشکلاتی که پیش از این در مورد سفر تیم قایقرانی به اتریش رخ داده بود شرایط سختی برای دریافت روادید من قرار داد و تأمین این شرایط با توجه به زمان و هزینه موجود مقدر نبود و به همین تصمیم گرفتم سفرم به اتریش را لغو و خود را برای مرحله بعدی لیگ جهانی کاراته آماده کنم.

قهرمان کاراته آسیا گفت: در یک سال گذشته به دلیل مشکلات مالی فدراسیون کاراته و نبود حامی مالی برای حضور در مسابقات معتبری چون لیگ جهانی، نتوانستم در این مسابقات حاضر باشم و امیدوارم با پشتیبانی باشگاه یاسین پیشرو بتوانم در مرحله بعد کاراته وان حضور پیدا کنم.

مهدی‌زاده بیان داشت: پس از کسب طلای آسیا و پیش از آن مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی، حالا به دنبال طلای بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو هستم و قرار است کاراته در المپیک ۲۰۲۰ حاضر باشد و من نیز فرصت خوبی برای کامل کردن افتخاراتم در اختیار دارم.

وی در مورد آینده‌اش در سوپرلیگ کاراته عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود تیم فصل آینده‌ام در سوپرلیگ کاراته هنوز مشخص نیست و هنوز هم پیشنهادی دریافت نکرده‌ام و بعید به نظر می‌رسد که تیم فصل گذشته‌ام بتواند امسال در لیگ حضور پیدا کند.

مدال آور قمی تیم ملی کاراته تصریح کرد: مشکل مطالبات من و هم تیمی‌هایم از باشگاه آذرخودروی قم کماکان لاینحل باقی مانده و مالک باشگاه در آخرین جلسه‌ای که برگزار کردیم اعلام کرد که به زودی و طی یک یا ۲ ماه آینده مطالبات را پرداخت می‌کند.

مهدی‌زاده افزود: نه من و نه هیچ یک از اعضای تیم آذرخودرو یک ریال از دستمزد فصل گذشته که با آذرخودرو قهرمان سوپرلیگ شدیم را دریافت نکرده‌ایم.