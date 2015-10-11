به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مودودی در خصوص شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان برتر گفت: تکمیل زنجیره ارزش به عنوان مهم ترین شاخص در ارزیابی شرکتهای برتر صادراتی در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و حجم صادرات و ارزش افزوده از مهم ترین معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال جاری بوده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اعلام انتخاب ۵۰ شرکت برتر صادراتی از میان ۲۳۴ صادرکننده متقاضی، از الزام به خصوصی بودن شرکتهای منتخب صادراتی سخن گفت و افزود: میزان رشد، نوع و تنوع کالاهای صادراتی در گروههای مختلف، نوع استراتژی در بازارهای هدف مانند داشتن دفاتری در بازارهای هدف، توسعه برند، کیفیت کالای صادراتی و نوع بستهبندی از دیگر شاخصهایی است که امسال در ارزیابی پرونده صادرکنندگان مورد توجه واقع شده و براساس آن امتیازبندی شرکتها صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که روز ملی امسال و شرایط انتخاب شرکتهای برتر با سال گذشته چه تفاوتی دارد؟ بیان کرد: شاخصهایی مانند حجم صادرات و ارزش افزوده از جمله مواردی است که در سال جاری برای انتخاب شرکتهای برتر مورد توجه قرار گرفته اما بر شاخص ارزش افزوده تاکید بیشتری شده است و این اعتقاد وجود دارد که باید مانع از خام فروشی کالاهای صادراتی شده و تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار قرار گیرد.
معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت با اعلام فرآیند انتخاب شرکتهای برتر در روز ملی صادرات، خاطرنشان کرد: همچنین شرایطی نیز برای شرکتهای تولیدی در نظر گرفته شده که الزام به خصوصی بودن، تولید کالاهای مزیت دار و عدم بدهی بانکی از دیگر شرایط انتخاب شرکتهای برتر است.
مودودی با بیان اینکه در ثبتنام اولیه ۴۲۷ متقاضی ثبت نام کرده بودند، اظهارداشت: از میان این متقاضیان تنها ۲۳۴ متقاضی پرونده خود را تکمیل کردند و در مجموع در سه گروه کالایی و دو گروه خدماتی فنی و مهندسی و گردشگری ارزیابی شده و در قالب ۲۰ جلسه کارشناسی پرونده آنان بررسی و کارگروه های هیات وزیران آنها را بازنگری کرده و در نهایت لیست نهایی به دست آمد که در روز ملی صادرات رونمایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق مصوبه هیات وزیران ۵۰ شرکت باید از میان این شرکتها انتخاب شوند، گفت: از میان این شرکتها پنج شرکت ممتاز و ۴۵ شرکت نمونه صادراتی هستند.
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