قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان ایران در مسابقات آسیا و اقیانوسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم فوتبال ناشنوایان ایران امروز یکشنبه در بازی فینال هشتمین دوره مسابقات آسیا و اقیانوسیه به مصاف تیم ملی ژاپن رفت که این بازی در وقت قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک _ یک خاتمه یافت تا قهرمان در ضربات پنالتی مشخص شود.

در ضربات پنالتی هم تیم ایران با نتیجه ۴ بر ۲ و در مجموع با نتیجه ۵ بر ۳ موفق به شکست حریف قدرتمند خود شد و به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات آسیا و اقیانوسیه رسید.

در مسابقه رده‌بندی هم تیم ملی کره‌جنوبی در ضربات پنالتی تیم ملی عربستان را شکست داد و به مقام سوم رسید.