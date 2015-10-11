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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان ایران در مسابقات آسیا و اقیانوسیه

قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان ایران در مسابقات آسیا و اقیانوسیه

تیم فوتبال ناشنوایان ایران با برتری در بازی فینال برابر تیم ژاپن، قهرمان هشتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه (چین تایپه) شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم فوتبال ناشنوایان ایران امروز یکشنبه در بازی فینال هشتمین دوره مسابقات آسیا و اقیانوسیه به مصاف تیم ملی ژاپن رفت که این بازی در وقت قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک _ یک خاتمه یافت تا قهرمان در ضربات پنالتی مشخص شود.

در ضربات پنالتی هم تیم ایران با نتیجه ۴ بر ۲ و در مجموع با نتیجه ۵ بر ۳ موفق به شکست حریف قدرتمند خود شد و به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات آسیا و اقیانوسیه رسید.

در مسابقه رده‌بندی هم تیم ملی کره‌جنوبی در ضربات پنالتی تیم ملی عربستان را شکست داد و به مقام سوم رسید.

کد مطلب 2938010

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