به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود تشکری در چهارمین نشست تخصصی پلیس بینالملل با روسای پلیس آگاهی و افسران رابط اینترپل استانها، گفت: تهدیداتی که امروز متوجه کشور ماست، در بستر ضعفهای داخلی سوار میشود، چنانچه در داخل کشور آسیبپذیری و نقطه ضعفی نداشته باشیم، تهدیدات اثر نخواهد داشت.
وی گفت: باید آسیبهای داخلی را شناسایی کرده و نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف برای مقابله با این آسیبها اقدام کنیم تا قدرت پاسخگویی بجا و مناسب داشته باشیم.
معاون هماهنگکننده ناجا افزود: اگر نظامهای داخلی کشور مستحکم باشد، مردم آن کشور به عنوان یک ظرفیت در پشت نظام قرار میگیرند، چرا که نظامی یکپارچه و قوی است که استحکام داخلی داشته باشد و جوابگوی تهدیدات باشد.
تشکری با اعلام اینکه دشمن تلاش دارد از هر نقطه ضعفی در داخل کشور بهرهبرداری سیاسی کند، افزود: امروزه تلاش دشمن در ایران در حوزه مواد مخدر منافع مالی ندارد، بلکه اهداف سیاسی و فرهنگی در پشت این اهداف نهفته است و دشمن تلاش دارد با ورود به کشور ظرفیت و انرژی جوانان را با اعتیاد کاهش دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تروریسم هزینه خود را از طریق قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر تهیه میکند. امروز سطوح امنیت اعم از ملی، عمومی و بینالمللی به هم تنیده شده به گونهای که اگر امنیت داخلی به مخاطره بیافتد، امنیت ملی نیز به خطر میافتد و در این شرایط دشمن یک جرم در یک گوشه کشور را بزرگ کرده و آن را در شبکههای اجتماعی انتشار میدهد، روی آن سرمایهگذاری میکند و در نهایت آن تهدید کوچک به یک تهدید ملی بزرگ تبدیل میشود.
معاون هماهنگکننده ناجا گفت: امروزه در سطح منطقه و جزیرهای ناامن، ایران از امنیت مطلوب برخوردار است؛ هر چند دشمن تلاش دارد محیط داخل و مرزها را ناامن جلوه دهد اما مجموع دستگاههای امنیتی مثل ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع تلاشهای خود را به ثمر رسانده و باعث ایجاد امنیتی مطلوب در سطح کشور شده است.
تشکری با اشاره به فعالیتها و مسئولیتهای پلیس بینالملل، گفت: این پلیس ضمن ایجاد روابط و تعامل با کشورهای همجوار و سایر کشورها و انتقال تجارب و امضای توافقنامه و تفاهمنامهها در حوزه آموزش و تجهیزات باید در حوزه تعقیب مجرمان و استرداد آنها به کشور تعامل خوبی با پلیسهای تخصصی و قضایی داشته باشد.
وی گفت: همکاریهای بینالمللی صرفاً شامل همکاری اینترپل با پلیس آگاهی نیست بلکه سایر پلیسهای تخصصی اعم از مواد مخدر، مهاجرت، قاچاق انسان و ارز که تهدید جهانی به شمار میروند نیز باید با پلیس اینترپل تعامل داشته باشند.
معاون هماهنگکننده ناجا تصریح کرد: درخواست تعقیب مجرمین فراری امسال نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش داشته است. سال گذشته تعداد ۱۱۸ مورد به درخواست تعقیب مجرمین رسیدگی شد که این رقم در شش ماهه نخست امسال به ۱۲۵ مورد رسیده است.
تشکری گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۰۰ درصد شناسایی متهمان فراری روبرو بودهایم به گونهای که سال گذشته ۳۵ نفر شناسایی شدند که این رقم در ۶ ماهه نخست امسال به ۷۰ نفر رسیده است.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۰ متهم ردیابی، شناسایی و به کشور استرداد شدند؛ در حالی که در طول سال ۹۳ تنها سه متهم شناسایی و به کشور بازگردانده شده بودند.
تشکری در مورد پیگیری پروندههای مجرمینی که در خارج از کشور دستگیر شدهاند نیز گفت: این پیگیریها ۱۴ درصد افزایش داشته؛ به گونهای که سال گذشته ۲۷ مورد پیگیری داشتیم و امسال ۳۶ مورد پرونده پیگیری و به سرانجام رسیده است.
به گفته معاون هماهنگکننده ناجا، ایران در حال حاضر از ظرفیت خوبی در سطح منطقه برخوردار است و باید الگویی مناسب برای سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی باشد.
وی ضمن تسلیت شهادت سردار سرلشگر حسین همدانی، گفت: امنیت، موضوع اساسی و مورد نیاز همه افراد جامعه است.
نظر شما