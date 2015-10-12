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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز:

نمایشگاه غیرقانونی قناری در نظرآباد پلمب شد

نمایشگاه غیرقانونی قناری در نظرآباد پلمب شد

کرج - معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز علت پلمپ نمایشگاه غیرقانونی قناری در نظرآباد را عدم دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان البرز، علیرضا جمالی اظهار کرد: با توجه به گزارش دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر احتمال برپایی نمایشگاه غیر مجاز قناری در استان البرز بررسی های لازم به عمل آمد.

جمالی در ادامه افزود: هماهنگی لازم با قاضی ویژه گشت سیار اداره کل تعزیرات استان، نماینده دفتر تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی، به اتفاق مسئول حراست، مسئول بازرسی، رئیس اداره و کارشناسان دامپزشکی نظرآباد، نیروی انتظامی ویژه قاچاق کالا و ارز شهرستان و نمایندگان محیط زیست شهرستان انجام شد و از نمایشگاه غیرمجاز عرضه قناری در نظرآباد بازدید سرزده به عمل آمد.

وی گفت: در این بازدید سرزده که در روز ۱۷ مهرماه جاری اجام شد مقادیر متنابهی داروی خارجی و غیرمجاز و مکمل های دارویی طیور در معرض عرضه، کشف و ضبط و به اداره کل دامپزشکی استان برای پایش و بررسی منتقل شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز در پایان گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه یاد شده بدون دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اقدام به فعالیت کرده است طی حکمی از سوی قاضی ویژه تعزیرات حکومتی دستور پلمب و جلب مدیر واحد و عوامل توزیع کننده داروهای غیر مجاز صادر شد.

کد مطلب 2938022

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