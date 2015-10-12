نمایشگاه غیرقانونی قناری در نظرآباد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان البرز، علیرضا جمالی اظهار کرد: با توجه به گزارش دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر احتمال برپایی نمایشگاه غیر مجاز قناری در استان البرز بررسی های لازم به عمل آمد.

جمالی در ادامه افزود: هماهنگی لازم با قاضی ویژه گشت سیار اداره کل تعزیرات استان، نماینده دفتر تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی، به اتفاق مسئول حراست، مسئول بازرسی، رئیس اداره و کارشناسان دامپزشکی نظرآباد، نیروی انتظامی ویژه قاچاق کالا و ارز شهرستان و نمایندگان محیط زیست شهرستان انجام شد و از نمایشگاه غیرمجاز عرضه قناری در نظرآباد بازدید سرزده به عمل آمد.

وی گفت: در این بازدید سرزده که در روز ۱۷ مهرماه جاری اجام شد مقادیر متنابهی داروی خارجی و غیرمجاز و مکمل های دارویی طیور در معرض عرضه، کشف و ضبط و به اداره کل دامپزشکی استان برای پایش و بررسی منتقل شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز در پایان گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه یاد شده بدون دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اقدام به فعالیت کرده است طی حکمی از سوی قاضی ویژه تعزیرات حکومتی دستور پلمب و جلب مدیر واحد و عوامل توزیع کننده داروهای غیر مجاز صادر شد.